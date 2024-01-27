خطوات وشروط تجديد رخصة القيادة بالمملكة 1445

يتوجب اتباع بعض الإجراءات الدقيقة لضمان الامتثال الكامل بقيادة السيارة في الطرق العامة حيث يعد تجديد رخصة السيارة من أهم الإجراءات اللازمة والحيوية لهذا، كما يبرز الفحص الدوري للسيارة كأهم الخطوات الحاسمة ويتوجب على السائقين الفحص الدوري بشكل منتظم لضمان السلامة للسيارة والتأكد من توافقها مع كافة المعايير البيئية والفنية.

خطوات وشروط تجديد رخصة قيادة بالمملكة 1445

خطوات تجديد رخصة القيادة

متاح لكافة المالكين بالمملكة العربية السعودية سهولة تجديد استمارة للسيارة إلكترونياً خلال خدمة ابشر والتي قدمتها وزارة الداخلية وتشمل تجديد الاستمارة خلال الإنترنت بعض من الشروط والخطوات المهمة للمالك، اتبع الخطوات الآتية:

يتوجب امتلاك حساب عبر موقع أبشر المرور وتسجيل الدخول له.

اختار خدمة تجديد الاستمارة خلال قائمة الخدمات المتاحة.

اتبع الخطوات المتاحة أمامك عبر الموقع والتي تشمل تحديث البيانات وتأكيد وجود التأمين للسيارة وتسديد كافة المخالفات المرورية.

يتواجب على الشخص المستفيد دفع الرسوم المطلوبة منه لإتمام العملية بنجاح.

بعد إتمام اكتمال العملية يتمكن المالك من تلقي استمارة جديدة إلكترونياً.

أهم شروط تجديد الرخصة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لتجديد استمارة السيارة بالمملكة لضمان التمتع بشرعية القيادة على الطرق العامة ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يتوجب على صاحب السيارة حصوله على تأمين للسيارة قبل الحصول على تجديد الاستمارة.

يعد التأمين الإلزامي هام جداً لضمان قانونية التجديد.

علاوة على ذلك يتوجب على الشخص المستفيد تسديد كافة المخالفات المرورية والمتراكمة عليه قبل البدء بتجديد الاستمارة.

إضافة إلى إجراء فحص دوري للسيارة لضمان السلامة والتأكد من أنها جاهزة للقيادة قبل تجديد الاستمارة.

تحديث كافة بياناته بالسجلات المرورية لضمان الصحة والسلامة لجميع المعلومات المتعلقة.

يتطلب لتجديد الاستمارة دفع بعض الرسوم وتختلف لعدة عوامل مثل سنه الصنع ونوع السيارة ومدى انتهاء صلاحيه الاستمارة الماضية.

رسوم تجديد رخصة القيادة بالمملكة

أما عن رسوم تجديد رخصة القيادة بأنواعها فكما يلي: