خطوات وشروط التقديم على الوظائف الحكومية والقطاع الخاص في السعودية عبر منصة جدارات

منصة جدارات للتوظيف هي منصة تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وتهدف إلى الربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة في القطاع العام والقطاع الخاص من خلال مواءمة رقمية سلسة شاملة تحقق الفاعلية والدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل، ودورنا في هذا الموضوع وهو أن نشرح لكم كيفية التقديم على الوظائف عبر منصة جدارات؟

وظائف بالسعودية_ مصدر الصورة موقع البشاير

الشروط المطلوبة

لا بد من توافر بعض الشروط اللازمة من أجل التقديم على الوظائف الموجودة على المنصة، وهم:

أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم له حساب على منصة جدارات أو إنشاء حساب جديد بكل سهولة.

أن يكون المسجل في الخدمة من حمله درجة البكالوريوس فما فوق.

أن يكون المتقدم مستوفيًا لشروط الوظيفة، وذلك حتى لا يتم رفضه.

خطوات التقديم على الوظائف

في البداية يجب عليك التوجه إلى منصة جدارات للتوظيف.

بعدها تقوم بالضغط على تسجيل دخول أو مستخدم جديد.

بعد ذلك تختار (وظائف القطاع الخاص) أو (وظائف القطاع الحكومي) أو (وظائف القطاع شبه الحكومي).

تصفح الوظائف المناسبة لك الموجودة على المنصة.

بعد اختيار الوظيفة المناسبة لك، قم بالضغط على تفاصيل، وبعدها قم بالضغط على تقديم.

بعد ذلك سيتطلب منك ملء استمارة طلب التوظيف وتحميل المستندات المطلوبة، مثل شهادات الخبرة أو السيرة الذاتية.

بعد تقديم طلب التوظيف يمكنك متابعة حالة الطلب عن طريق حسابك على جدارات، وقد تصل مدة هذا الطلب إلى 7 أيام تقريبًا.

مميزات منصة جدارات

سهولة إيجاد الوظائف المناسبة.

نشر المنصة إعلانات للوظائف بشكل مستمر.