خطوات وشروط التسجيل في الكلية التقنية لعلوم الطيران بالرياض 1445

تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في الكلية التقنية لعلوم الطيران بالرياض للعام 1445 في المسارين “العسكري والمدني” عبر الرابط التالي ic.edu.sa. أدلى محمود مروان بالإعلان قبل ساعتين، ويأتي هذا الإعلان ضمن أخبار السعودية.

الكلية التقنية لعلوم الطيران بالرياض

ويشمل التسجيل فرصًا لحملة شهادة الثانوية العامة، حيث يمكن للمتدربين اختيار مسارهم بين العسكري والمدني، حيث يُختتم التدريب بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية، ويحصل المتدربون على شهادة جامعية متوسطة “الدبلوم” في التخصص الذي يختارونه.

تستمر الدورة التدريبية لمدة 3 سنوات، تشمل 200 ساعة تدريب عملي مع أحد الشركاء الصناعيين في مجال الطيران بالكلية، ويُفتح باب التسجيل في الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 16 ديسمبر 2023.

طريقة التسجيل سهلة وبسيطة حيث تتضمن خطوات بسيطة عبر زيارة موقع الكلية “ic.edu.sa”، والنقر على “سجل الآن”، ومن ثم إكمال البيانات المطلوبة والموافقة على الشروط حيث يُشدد على أهمية ملء البيانات بشكل صحيح لتجنب الاستبعاد.

شرح التسجيل في الكلية التقنية لعلوم الطيران 1445

الدخول على الموقع الإلكتروني “ic.edu.sa“.

الضغط على سجل الآن.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

الضغط على مربع التالي.

تظهر صفحة إنشاء حساب.

يتم إدخال البيانات المطلوبة كاملة وصحيحة.

التأشير على مربع أنا لست روبوت.

الضغط على الرجوع للصفحة الرئيسية.

ثم النقر على تسجيل دخول.

كتابة اسم المستخدم والهوية الوطنية.

تسجيل كلمة المرور ثم النقر على تسجيل دخول.

الاطلاع على التخصصات الموجودة بالكلية.

اختيار التخصص المراد التقديم عليه.

يشمل التخصص في الكلية مسارات مثل صيانة هياكل ومحركات الطائرات في المسار المدني، بينما يشمل المسار العسكري مجموعة من البرامج مثل صيانة إلكترونيات الطائرات وميكانيكا نظم الطائرات بدون طيار.

تتطلب شروط التسجيل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون قد اجتاز شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، هذا يجب أيضًا إكمال اختبارات القدرات العامة والاختبار التحصيلي المقدمة من المركز الوطني للقياس، كما يتوجب على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية.

يشير الإعلان إلى أن الكلية التقنية لعلوم الطيران تعد جزءًا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتمثل فرصة لتأهيل جيل جديد من السعوديين في مجال صناعة وصيانة الطائرات، مع التركيز على التحديث والتطوير لمواكبة التقدم العالمي في هذا المجال.