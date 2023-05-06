خطوات ما بعد الفوز في الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 – 2023 اللوتري

بعد الإعلان عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 اليوم بشكل رسمي ينبغي للفائزين في اللوتري الأمريكي القيام بعدة مراحل مهمة، حتي يستكمل المرشحين الخطوات اللازمة للهجرة، في حالة أي خطا قد يتسبب ذلك في إبعادك من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لهذا نكشف لكم خطوات ما بعد الفوز في الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 – 2023 والمستندات المطلوبة وذلك عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية.

خطوات ما بعد الفوز في الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 – 2023

فيما يلي مراحل ما بعد الفوز في القرعة الأمريكية :

تعبئة استمارة DS-260: بعد الفوز في القرعة، يجب عليك تعبئة استمارة دي اس -260 التي تكون متاحة على موقع فرع برنامَج التأشيرات الرسمي وتقديمها مع الوثائق المطلوبة فيها. الحصول على فحص طبي: يجب إجراء فحص طبي من مستشفى معتمد من قبل السِّفَارة الأمريكية التي يهدف إلى التأكد من عدم حملك لأي أمراض معدية. تحديد موعد مقابلة في السِّفَارة الأمريكية: بعد إرسال استمارة DS-260 والحصول على التأشيرة الطبية، يجب حجز موعد لمقابلة في السِّفَارة الأمريكية في بلدك. المقابلة الشخصية: يجب الحضور إلى المقابلة الشخصية وتقديم الوثائق المطلوبة والرد على أسئلة الموظفين في السِّفَارة الأمريكية. تلقي القرار: يتم بعد ذلك إخبارك بقرار النجاح أو الرفض، وفي حالة النجاح، يتم استلام تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة. الانتقال إلى الولايات المتحدة: يجب الانتقال إلى الولايات المتحدة خلال مدّة محددة من الموعد المحدد في تأشيرة الهجرة. التأقلم في الولايات المتحدة: يجب التعرف على الثقافة والعادات في الولايات المتحدة وبدء نجاح تشغيل حياتك الجديدة في هذا البلد.

إجراءات ما بعد الفوز بالقرعة الأمريكية 2023؟

في حالة الفوز سوف يكون على جميع الفائزين القيام بمجموعة من الإجراءات كالأتي:

تجهيز جميع الوثائق المطلوبة وتوثيقها بالخارجية.

تَرْجَمَة جميع الوثائق في مكتب ترجمه معتمد.

عمل جواز سفر بالعمل أو الشهادة التي كتبتها خلال التقديم.

الانتظار حتى يتم أخبارك بموعد الكشف الطبي مع مراعاة أن الكشف الطبي يتم بمعرفة أطباء معتمدون من السِّفَارة الأمريكية ومراكز طبية معتمدة تابعة للسفارة الأمريكية.

الكشف الطبي يكون شامل تحاليل طبية حديثة وأشعة.

الأطباء يخبرنك في حالة سلامة الكشف الطبي بانك لائق طبيا وان الفرصة أمامك للسفر.

بعد الكشف الطبي يجب أن تكون مستعدة للمقابلة في السِّفَارة الأمريكية.

رسم دخول السِّفَارة الأمريكية 300 دولار أمريكي في مصر.

في حالة قَبُول المقابلة يكون عليك سداد مبلغ 200دولار رسم التأشيرة.

عند حصولك على التأشيرة يكون أمامك 6 اشهر للمغادرة والسفر، واليكم رابط نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا.

الأوراق المطلوبة في أثناء المقابلة في السِّفَارة الأمريكية

جواز السفر.

الكشف الطبي عبارة عن ظرف مغلق من الطبيب المعتمد من السِّفَارة الأمريكية.

الإرسال الثاني وهو عبارة مستند به رَقَم دخول السِّفَارة.

الوثائق المعتمدة من الخارجية النسخة العربية والنسخة المترجمة.

الفيش الجنائي(صحيفة الحالة الجنائية).

عقد الزواج للمتزوجين.

رسوم دخول السِّفَارة في مصر وهى 300 دولار أمريكي.

استمارة DS-260: بعد الفوز في القرعة.

تسديد كافة رسوم تأشيرة الهجرة الأمريكية التي سيتم دفعها بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ببلدهم أو البلد الذي سيقيمون فيها.

ماذا افعل بعد الفوز بالهجرة العشوائية؟

يجب الحذر من بعض الممارسات الخاطئة التي قد تحرمك من الحصول علي التأشيرة ورفض طلبك، ومن أبرز الأسباب التي تحول دون فوز الراغبين في الهجرة بهذه القرعة:

عدم الدَّقَّة في تقديم المعلومات المطلوبة.

عدم تطابق المعلومات مع الواقع، فلا داعي للكذب لأنه سيتم التحري عن كافة المعلومات المقدمة منك في المقابلة الشخصية.

تغيير جواز السفر من المهنة أو التخصص عكس ما هو مقدم في الطلب قد يحرمك من تأشيرة الهجرة في حال الفوز بها.

عدم الاحتفاظ برقم تأكيد الاستمارة قد يحرمك من فرصة الهجرة في حال فوزك، خاصة أن السفارات والقنصليات الأميركية لم ولن يمنحنك الرَّقَم مرة أخرى.

كتابة الحالة الاجتماعية بصورة خاطئة، كأن يقدم المخطوبان طلب الهجرة باعتبارهما زوجين بدعوى أنهما سيتزوجان قبل موعد إعلان نتيجة القرعة.

يجب ذكر بيانات الأبناء وصورهم، حتى ولو كانوا من زواج سابق، ولا نية في هجرتهم معك.

الكذب في ذكر صحة الحالة الاجتماعية.

عدم صحة مستند من المستندات والوثائق المطلوبة.

التسجيل بدولة الإقامة وليس دولة الميلاد، تأكد أنك تنتسب إلى دولة ميلادك، فهذه القاعدة لا تستثنى بأي حال، نذكركم بــ نتائج اللوتري 2024.

وصلنا معكم لختام شرح خطوات ما بعد الفوز في الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 – 2023.