خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 باستخدام الرقم الوطني

في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع المصرفي في السودان، يواصل بنك الخرطوم تطوير خدماته ليجعل تجربة عملائه أكثر سهولة ومرونة ومع مطلع عام 2025، أصبح بإمكان المواطنين والمغتربين فتح حساب مصرفي إلكترونيا باستخدام الرقم الوطني، دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع البنك، هذه الخطوة تختصر الكثير من الوقت والجهد، وتمنح العملاء فرصة الاستفادة من خدمات البنك بسرعة أكبر، وفي هذا المقال سنأخذكم في جولة مبسطة للتعرف على خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استعراض أبرز الشروط والمتطلبات الأساسية التي تضمن إتمام العملية.

بنك الخرطوم يمنح فرصة فتح حساب جديد عبر خدمة بنكك أونلاين بكل سهولة من خلال موقعه الإلكتروني، وذلك عبر خطوات بسيطة:

اولا يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار إنشاء حساب جديد.

تعبئة استمارة البيانات الشخصية بدقة (الاسم الثلاثي، الرقم الوطني، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني).

رفع صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، أو جواز السفر إذا كنت خارج السودان.

قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة ثم الموافقة عليها.

بعد ذلك قم بإرسال الطلب وانتظار مراجعته من قبل البنك.

فور الموافقة ستتلقى رسالة نصية أو بريد إلكتروني يحتوي على رقم الحساب الجديد وبيانات الدخول.

حرصا من بنك الخرطوم على توفير تجربة آمنة وسهلة لعملائه الجدد، فقد حدد مجموعة من المتطلبات الأساسية لفتح الحساب عبر الإنترنت، وتشمل ما يلي: