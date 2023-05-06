خطوات فتح حساب البنك الأهلي السعودي أونلاين دون الذهاب إلى الفرع عبر الموقع الإلكتروني

يعتبر البنك الأهلي السعودي أهم البنوك في المملكة السعودية، والذي له دور كبير في خدمة عدد هائل من المواطنين السعوديين، كما أتاح فتح حساب أهلي للمقيمين في المملكة وليس المواطنين فقط، وقد بلغ رأس مال البنك عند التأسيس 30 مليون ريال، وهو البنك السعودي الأول الذي تمكن من الحصول على شهادة الريادة في مجال المسؤولية المجتمعية وشهادة اعتماد دولية في استمرارية العمل، ولهذا نستعرض فيما يلي شروط فتح حساب البنك الأهلي وكيفية فتحه، تابعونا.

شروط فتح حساب أهلي

يشترط على المقيمين في السعودية الراغبين في فتح حساب البنك الأهلي، أن يتوفر لديهم بطاقة إقامة سارية ويجب التسجيل في منصة أبشر الإلكتروني، وبالنسبة للمواطنين السعوديين يجب توافر لديهم بطاقة هوية وطنية سارية، كما يشترط توافر الأوراق التالية:

شهادة الميلاد.

نسخة من البطاقة الشخصية.

ونسخة من جواز السفر.

كما يجب توفير أوراق الإقامة الخاصة بالفرد.

بينما يجب وجود قرار الوصاية للقصر.

والرقم القومي للقصر المقيمين داخل الأراضي السعودية.

مزايا فتح حساب في البنك الاهلي بالسعودية

يمكن تلخيص مزايا فتح حساب في البنك الأهلي السعودي في الخطوات التالية:

الوصول السهل والمريح إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، مما يجعل إدارة حسابك أسهل وأسرع.

توفر العديد من خيارات الحسابات التي تلبي احتياجاتك المالية، مثل حساب التوفير وحساب الجاري وحساب الودائع الثابتة.

يتميز البنك الأهلي السعودي بشبكة واسعة من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، مما يجعله متاحًا ومتاحًا في مكان قريب منك.

يتمتع البنك بخدمة عملاء متميزة، حيث يتم توفير الدعم والمساعدة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة الحية.

توفر البنك الأهلي السعودي عروضًا وتخفيضات حصرية لحاملي الحسابات، مما يمكن أن يوفر لك المال على المدى الطويل.

يوفر البنك الأهلي السعودي خدمات مالية شاملة مثل القروض الشخصية والتمويل العقاري وبطاقات الائتمان والاستثمارات، مما يجعلها وجهة واحدة لجميع احتياجاتك المالية.

خطوات فتح حساب البنك الأهلي السعودي

كما أتاح البنك الأهلي السعودي خدمة فتح حساب بنكي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك وذلك عبر إتباع الخطوات الآتيـــة: