خطوات فتح بث مباشر (لايف) على التيك توك ونصائح لربح أكثر من 300 دولار شهريًا
البث المباشر هو أحد أشهر الطرق وأكثرها جلبًا للأرباح من خلال تطبيق التيك توك نظرًا لسهولتها واعتمادها على المتابعين، وفيما يلي خطوات فتح البث المباشر على برنامج التيك توك:
اولاً: شروط فتح لايف
- أن يكون عدد المتابعين تجاوز 1000 متابع حقيقي.
- أن يكون عمر المستخدم فوق الـ 18 عام.
ثانيًا: خطوات فتح البث المباشر
خطوات فتح البث المباشر سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى مجهود كبير، ومن الضروري ضبط اعدادات اللايف بطريقة تتناسب مع المستخدم:
- الضغط على علامة (+) الموجودة في منتصف الشاشة في الأسفل.
- اختيار كلمة (Live).
- تختار الاعدادات الخاصة بالبث المباشر وتحددها كما يتناسب معك كما هو موضح في الفيديو اللاحق.
- ستظهر لك خانة بالأحمر مكتوب عليها (بدءlive) أضغط عليها.
- تنتظر عداد الثواني تم يبدأ اللايف.
- افتح زر السماح بهدايا اللايف من (الإعدادات) كما هو موضح في الفيديو.
نصائح عند فتح لايف التيك توك
مجموعة من النصائح من الأفضل اتباعها لتحقيق أقصى استفادة من البث المباشر والتي يمكن من خلالها جني المزيد من الأرباح5 طرق مختلفة للربح من تطبيق التيك توك Tiktok للمبتدئين والحصول على أكثر من 500 دولار شهريًا
- من الأفضل أن تكون كاميرا الهاتف التي تصور بها اللايف ذات دقة مرتفعة لتعطي صورة جيدة تُشجع المُتابع على الاستمرار في مشاهدة اللايف.
- من الأفضل تركيب ميكروفون أو عازل الصوت ليكون الصوت مرتفع يستطيع المُتابع سماعك جيدًا.
- من الأفضل أن تظهر بوجهك وصوتك الطبيعي بدون مؤثرات.
- عند دخول المتابعين على البث الخاص بك يجب عليك أن ترحب بهم.
- لا يجب أن تقول كلام سلبي أو عنصري أثناء البث المباشر، كما يجب عليك قراءة تعليمات التيك توك لتفادي الحظر، كما أنه ممنوع التدخين على اللايف.
- حدد ميعاد ثابت لفتح البث المباشر يوميًا ليكون لك قاعدة جماهيرية تنتظر اللايف الخاص بك ولا يقل فترة البث المباشر عن 90 دقيقة.
- حاول أن تتفاعل مع المتابعين من خلال تحيتهم والرد عليهم في البث المباشر.