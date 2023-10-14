خطوات فتح بث مباشر (لايف) على التيك توك ونصائح لربح أكثر من 300 دولار شهريًا

البث المباشر هو أحد أشهر الطرق وأكثرها جلبًا للأرباح من خلال تطبيق التيك توك نظرًا لسهولتها واعتمادها على المتابعين، وفيما يلي خطوات فتح البث المباشر على برنامج التيك توك:

طريقة فتح لايف على التيك توك مصدر الصورة: تصميم

اولاً: شروط فتح لايف

أن يكون عدد المتابعين تجاوز 1000 متابع حقيقي.

أن يكون عمر المستخدم فوق الـ 18 عام.

ثانيًا: خطوات فتح البث المباشر

خطوات فتح البث المباشر سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى مجهود كبير، ومن الضروري ضبط اعدادات اللايف بطريقة تتناسب مع المستخدم:

الضغط على علامة (+) الموجودة في منتصف الشاشة في الأسفل.

اختيار كلمة (Live).

تختار الاعدادات الخاصة بالبث المباشر وتحددها كما يتناسب معك كما هو موضح في الفيديو اللاحق.

ستظهر لك خانة بالأحمر مكتوب عليها (بدءlive) أضغط عليها.

تنتظر عداد الثواني تم يبدأ اللايف.

افتح زر السماح بهدايا اللايف من (الإعدادات) كما هو موضح في الفيديو.

نصائح عند فتح لايف التيك توك

مجموعة من النصائح من الأفضل اتباعها لتحقيق أقصى استفادة من البث المباشر والتي يمكن من خلالها جني المزيد من الأرباح5 طرق مختلفة للربح من تطبيق التيك توك Tiktok للمبتدئين والحصول على أكثر من 500 دولار شهريًا