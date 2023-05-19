خطوات طباعة تصريح الحج 1444 لحجاج الداخل عبر منصة (أبشر)

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية رسمياً عن بدايتها في إصدار تصريح الحج لهذا العام، وذلك بناءً على الشروط التي تم تحديدها من خلال وزارة الحج والعمرة.

اشتراطات وزارة الحج والعمرة السعودية للحصول على التصريح

اشترطت وزارة الحج والعمرة السعودية أهمية أخذ جميع اللقاحات والتطعيمات المهمة لجميع الأشخاص الذين يريدون الحصول على التصريح من خلال الوزارة وذلك حرصاً على صحة وسلامة الجميع، لذلك يمكنكم معرفة الخطوات اللازمة لإصدار تصريح الحج والشروط المحددة للحصول تصريح الحج للعام 1444هـ 2023م.

طريقة طباعة تصريح الحج 1444

لطباعة التصريح من خلال منصة أبشر الإلكتروني، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

‌يجب تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية

‌ثم الضغط على “خدماتي” بعد ذلك نختار “خدمات” ثم تحديد وزارة الحج

‌ثم اختيار “طباعة تصريح الحج”

شروط إصدار تصريح الحج لعام 1444

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية عن الشروط اللازمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة للحصول على تصريح الحج، وهي كالتالي:

‌تسديد قيمة الرسوم المطلوبة بشكل كامل

‌العمر لا يقل عن 18 عاماً ولا يتعدى 65 عاماً

‌حصول الشخص المتقدم على التطعيمات واللقاحات التي أشادت بها الوزارة

‌عدم إصابة المُتقدم بأي أمراض معدية

خطوات إصدار تصريح الحج 2023

يمكنكم إصدار التصريح للحج لهذا العام عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة الحج والعمرة بالمملكة، من خلال الخطوات التالية:

‌يجب تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة

‌يجب تحديد المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

‌ثم الضغط على “حجز الخدمات” بعد ذلك تحديد “طلب حجز”

‌بعد ذلك اختيار عدد الحجاج والمدينة، بعد ذلك اختيار برنامج الحج

‌تحديد أحد البرامج الخاصة بالحج المناسب للشخص

‌ثم إضافة رقم الهوية بعد ذلك تحديد تاريخ الميلاد الخاص بالشخص

‌بعد ذلك البدء في سداد قيمة الفاتورة المطلوبة، ثم بعد الانتهاء سيتم إصدار التصريح

مواعيد فتح تصاريح الحج 1444

يتم إصدار تصاريح الحج لهذا الموسم بداية من تاريخ 5 مايو 2023، وبالتقويم الهجري 15 شوال 1444، ويستمر حتى يوم 27 مايو 2023 وبالتاريخ الهجري 7 ذي الحجة ويشترط على جميع الحجاج اجتياز جميع اللقاحات والتطعيمات المحددة لهم للحصول على تصريح الحج وطباعته إلكترونياً.