خطوات حجز موعد للحصول على لقاح كورونا المطور في السعودية عبر منصة صحتي وهؤلاء هم أصحاب الأولوية في أخذ اللقاح

أعلنت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها الرسمي في منصة x عن خطوات حجز موعد للحصول على لقاح كورونا المطور للوقاية من مضاعفات فيروس كورونا.

وذلك من خلال تطبيق صحتي، وأوضحت الوزارة أن فعالية اللقاح المطور تشمل المتحورات السائدة، ويتاح للفئات العمرية بداية من 18 عاماً فأكبر، في السطور التالية سوف نتعرف على خطوات حجز موعد للحصول على اللقاح ومن هي الفئات التي لها أولوية تلقي اللقاح.

خطوات حجز موعد تلقي لقاح كورونا المطور

بحسب ما أعلنه حساب وزارة الصحة السعودية فإن الخطوات كالتالي:

الدخول إلى تطبيق أو منصة صحتي.

وبعد تسجيل البيانات المطلوبة، توجه إلى تبويب على الخدمات، ثم المواعيد، وقم بحجز موعد.

وبعد ذلك اضغط على خيار التطعيمات، وحدد الاسم وموعد الحضور.

وبعد ذلك قم باختيار المركز الصحي المناسب لك وقم باختيار الوقت المناسب لك.

بخطوات بسيطة تحجز موعدك لأخذ لقاح كوفيد المطور بسهولة. pic.twitter.com/LHxFk1Di5T — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 15, 2024

أولوية الحصول على لقاح كورونا المطور

حددت وزارة الصحة السعودية بعض الفئات التي لها الأولوية في أخذ لقاح كورونا وأبرزها التالي:

النساء الحوامل.

الأشخاص الذين يبلغون 50 عاماً وأكثر.

العاملون في المجال الصحي الذين يتعاملون مباشرة مع المرضى.

المصابون بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة، والمصابون بالسرطان النشط.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم أهم المعلومات عن طريقة حجز موعد أخذ لقاح كورونا المطور في السعودية.