خطوات حجز موعد تساهيل للزيارة العائلية 1445 وما هي الأوراق المطلوبة

ما هي خطوات حجز موعد تساهيل للزيارة العائلية؟ حيث كانت المملكة العربية السعودية قد عملت على إطلاق بعض الخدمات التيسيرية على المواطنين والمقيمين في الدولة، حيث أصبح بإمكان من يرغب من المقيمين في استضافة أفراد الأسرة من الدرجة الأولى لمدة معينة حجز موعد لزيارة عائلية عبر منصة تساهيل، توفيراً للوقت والجهد وإتمام جميع المعاملات المتعلقة بالسفر بشكل إلكتروني في مكان واحد، وذلك في اتجاه المملكة لرقمنة الخدمات المتاحة للجمهور بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

تساهيل للزيارة العائلية

حجز موعد تساهيل للزيارة العائلية

الجدير بالذكر أن منصة تساهيل الإلكترونية هي إحدى المنصات الإلكترونية الخدمية العديدة التي صممتها المملكة العربية السعودية من أجل حجز المواعيد ومتابعة الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالأمور المتعلقة بالسفر لتسهيل التعامل بشكل إلكتروني.

ويمكن للمتقدم بطلب الزيارة العائلية لأحد أفراد أسرته أن يقوم بالخطوات التالية:

أولا يجب على مقدم الطلب الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة تساهيل على الإنترنت.

ثانيا يقوم مقدم الطلب بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها مع الحرص عند كتابة البيانات أن تكون صحيحة.

اضغط على أيقونة التأكيد.

وأخيراً يتم إرسال رسالة نصية على هاتف مقدم الطلب تتضمن الموعد الذي يمكنه فيه الذهاب إلى مكتب تساهيل من أجل إتمام إجراءات الزيارة وإنجاز بقية أمور السفر.

المستندات المطلوبة عند حجز موعد تساهيل لزيارة عائلية

كما أنه عند حجز موعد تيسير لزيارة عائلية يجب على مقدم الطلب الحصول على هذه المستندات وارفاقها من أجل إتمام الطلب، وهي كما يلي: