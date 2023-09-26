خدمات

خطوات حجز موعد تساهيل للزيارة العائلية 1445 وما هي الأوراق المطلوبة

عبد الله وصيفي

ما هي خطوات حجز موعد تساهيل للزيارة العائلية؟ حيث كانت المملكة العربية السعودية قد عملت على إطلاق بعض الخدمات التيسيرية على المواطنين والمقيمين في الدولة، حيث أصبح بإمكان من يرغب من المقيمين في استضافة أفراد الأسرة من الدرجة الأولى لمدة معينة حجز موعد لزيارة عائلية عبر منصة تساهيل، توفيراً للوقت والجهد وإتمام جميع المعاملات المتعلقة بالسفر بشكل إلكتروني في مكان واحد، وذلك في اتجاه المملكة لرقمنة الخدمات المتاحة للجمهور بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. 

تساهيل للزيارة العائلية

تساهيل للزيارة العائلية

قد يهمك:

كيفية الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية 1445 برقم الطلب عبر موقع وزارة الخارجية؟

كيفية الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية في السعودية 1445

حجز موعد تساهيل للزيارة العائلية

الجدير بالذكر أن منصة تساهيل الإلكترونية هي إحدى المنصات الإلكترونية الخدمية العديدة التي صممتها المملكة العربية السعودية من أجل حجز المواعيد ومتابعة الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالأمور المتعلقة بالسفر لتسهيل التعامل بشكل إلكتروني.

ويمكن للمتقدم بطلب الزيارة العائلية لأحد أفراد أسرته أن يقوم بالخطوات التالية:

  • أولا يجب على مقدم الطلب الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة تساهيل على الإنترنت.
  • ثانيا يقوم مقدم الطلب بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية. 
  • بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها مع الحرص عند كتابة البيانات أن تكون صحيحة.
  • اضغط على أيقونة التأكيد.
  • وأخيراً يتم إرسال رسالة نصية على هاتف مقدم الطلب تتضمن الموعد الذي يمكنه فيه الذهاب إلى مكتب تساهيل من أجل إتمام إجراءات الزيارة وإنجاز بقية أمور السفر.

المستندات المطلوبة عند حجز موعد تساهيل لزيارة عائلية

كما أنه عند حجز موعد تيسير لزيارة عائلية يجب على مقدم الطلب الحصول على هذه المستندات وارفاقها من أجل إتمام الطلب، وهي كما يلي:

  • جواز سفر ساري المفعول لمقدم الطلب.
  • إرفاق إيصال يثبت سداد كافة الرسوم المتعلقة بالتأمين الصحي والتأشيرة لصاحب الطلب.
  • إرفاق ورقة تثبت كشف الحساب البنكي لمقدم الطلب، وذلك لإثبات أن مقدم الطلب باستطاعته تحمل تكاليف المعيشة طوال فترة السفر، إذ لا يسمح للزائر بالعمل.
  • يجب إرفاق المستندات التي تحتوي على البيانات الشخصية، بما في ذلك الاسم والعنوان وما إلى ذلك.
  • كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.
Avatar of عبد الله وصيفي
عبد الله وصيفي

كاتب بموقع نجوم مصرية خبرة 5 سنوات في مجال الكتابة والتدوين

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات