خطوات حجز تذاكر مترو دبي وما هي أسعار التذاكر بالتفصيل؟

يعتبر مترو دبي من أفضل المواصلات التي تساعد المواطنين على التنقل بشكل رائع ومريح للغاية، المترو يعمل بشكل ألي بدون أي سائق لمسافة تتعدى 90 كيلو متر مع وجود خطين للمترو أحمر وأخضر، بالطبع يتساءل معظم المواطنين عن كيفية حجز تذاكر مترو دبي والخطوات المتبعة وعن أسعار التذاكر ذلك وفرنا لكم كل ما يخص تذاكر مترو دبي من خلال هذا المقال بنجوم مصرية.

كيفية حجز تذاكر مترو دبي

بالطبع يمكنك أن تحجز التذاكر من خلال استخدام بطاقة نول وهي متاحة في كافة محطات المترو وفي محطات الحافلات العامة وفي السوبر ماركت مثل كارفور، يتم شحن البطاقة واستخدامها بسهولة من خلال مجموعة من الأكشاك التي توجد في محطات المترو المختلفة.

بجانب إمكانية استخدام تطبيق مترو دبي الذي يساعد في الحجز خلال لحظات من خلال الهاتف، تم توفير تطبيق مترو دبي الذكي حتى يتمكن المواطن من الحجز من خلاله بكل سهولة.

طريقة التسجيل في تطبيق مترو دبي

هناك مجموعة من الخطوات التي يتم إتباعها عند استخدام تطبيق مترو دبي وهي:

عليك تحميل التطبيق من خلال المتجر الموجود على هاتفك.

تثبيت التطبيق على هاتفك.

اختيار إنشاء حساب جديد.

كتابة الاسم ورقم الهاتف.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.

سوف يصلك رقم للتحقق من الهاتف المسجل.

اختر كلمة السر، ثم اضغط على زر تسجيل.

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طريقة حجز التذاكر من خلال تطبيق مترو دبي

من مكانك يمكنك حجز تذاكر مترو دبي بدون تعب، وعن الخطوات المتبعة للحجز هي:

فتح التطبيق على الهاتف.

كتابة الاسم ورقم السر، واختر حجز التذاكر.

سوف تظهر أمامك صفحة بها محطة المغادرة ومحطة الوصول.

حدد الوقت الخاص بالذهاب والعودة مع تحديد عدد التذاكر المراد حجزه.

سوف تجد طرق مختلفة للدفع تختار منها ما يناسبك.

اكتب بياناتك ثم اضغط على حجز التذاكر.

مواعيد عمل مترو دبي

أما عن مواعيد عمل مترو دبي فهي طوال الأسبوع، وعن ساعات العمل في المحطات تكون من يوم السبت للخميس من الخامسة صباحا حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وعن يوم الجمعة يتم الفتح من العاشرة صباحا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، والوقت يكون موحد في مختلف المحطات مع وجود تغييرات مختلفة في العطلات الرسمية.

أسعار تذاكر مترو دبي

سعر تذاكر مترو دبي ما بين 1.60 حتى 2 دولار في الاتجاه الواحد وهو ما يعادل 5.80 درهم حتى 7 درهم إماراتي، وكبار السن والطلاب لهم خصم 50% مع إعفاء كامل لذوي الاحتياجات الخاصة وبذلك يحصلون على التذكرة بدون مقابل.

ويجدر بالذكر أن قيمة بطاقة نول يقدر بحوالي 70 درهم تخصم على دفعات بمقدار 20 درهم للدفعة الواحدة، ويمكن شحنها بداية من 30 درهم وحتى 500 درهم إماراتي.