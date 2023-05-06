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خطوات حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأبها ضمن الجولة 26 من دوري روشن السعودي

محمد مغربي

تقدم شركة مبادلة الموثوقة للخدمات الإلكترونية خدمة حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأبها في الجولة 26 من دوري روشن السعودي عبر موقعها الإلكتروني، وفيما يلي سوف نوضح الخطوات اللازمة لحجز التذاكر.

خطوات حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأبها في الجولة 26 من دوري روشن السعودي

مباراة الاتحاد وأبها هي إحدى مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، والتي تأتي ضمن الجولة الـ 26 من المسابقة لموسم 2022-2023. وتم تحديد موعد المباراة في يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023، وستقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، بدءًا من الساعة 8:50 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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من هنا رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأبها في الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين

رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي وموعد المباراة

يتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي، ويحتل المركز الأول برصيد 60 نقطة، فيما يأتي فريق أبها في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

تتميز مباراة الاتحاد وأبها بأنها منافسة شرسة بين الفريقين، وقد شهدت المباريات السابقة بين الفريقين مواجهات قوية ونتائج متقاربة، مما يجعل المباراة مثيرة للاهتمام لجماهير الكرة السعودية. ومن المتوقع أن يتابع عدد كبير من الجماهير المحلية والعالمية هذه المباراة الهامة التي ستحدد مستقبل الفريقين في المنافسة على لقب الدوري السعودي لكرة القدم في الموسم الحالي.

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طريقة حجز تذاكر مباريات الاتحاد في دوري روشن 2023 عبر مكاني نادي الاتحاد ittihad tickets 2-24 screenshot

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يجب على المشجعين الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية الوقائية المعمول بها، والتي تشمل ارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات الكبيرة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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محمد مغربي
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