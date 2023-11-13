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خطوات حجز تذاكر حفلة ليلة الدموع في موسم الرياض 2023

هالة خالد

بعد نجاح حفل ليلة الدموع في أغسطس الماضي قررت شركة بنش مارك المنظمة للحفلة إقامة حدث غنائي جديد بعنوان ليلة الدموع 2 ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 بحضور مجموعة من فنانين الوطن العربي بعضهم شارك في الحفل السابق، تعرف معنا على طريقة حجز التذاكر وموعد هذا الحدث.

حجز تذاكر حفلة ليلة الدموع في موسم الرياض 2023

حجز تذاكر حفلة ليلة الدموع في موسم الرياض 2023

موعد حفل ليلة الدموع

حجز تذاكر حفلة ليلة الدموع في موسم الرياض 2023
حجز تذاكر حفل ليلة الدموع

بحسب ما أعلنته شركة بنش مارك سوف يُقام الحفل في السادس عشر من نوفمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم بالرياض ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة بدايةً من الساعة التاسعة مساءًا.

وقد نُشر الإعلان الأول عن هذا الحدث عبر الحساب الرسمي لموسم الرياض، والذي ظهر خلاله عدد من النجوم المشاركين في الحفل مثل آدم وتامر عاشور ورامي صبري ورامي جمال، ومن المتوقع أن تكون هناك مفاجآت أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

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طريقة حجز التذاكر

يمكن حجز جميع فعاليات موسم الرياض من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه لهذا الغرض، وبالنسبة لحفل ليلة الدموع يمكن حجز التذاكر بالخطوات التالية:

  • أولاً تسجيل الدخول إلى منصة webook.
  • سوف تظهر أمامك فعالية ليلة الدموع 2 وجميع التفاصيل الخاصة بها.
حفل ليلة الدموع موسم الرياض
حفل ليلة الدموع موسم الرياض
  • اضغط على حجز التذاكر.
حفل ليلة الدموع موسم الرياض
حفل ليلة الدموع موسم الرياض
  • سجل الدخول إلى حسابك على المنصة أو قم بإنشاء حساب جديد لاستكمال حجز التذاكر.
حفل ليلة الدموع موسم الرياض
حفل ليلة الدموع موسم الرياض
  • حدد فئة التذكرة التي ترغب في حجزها وكذلك عدد التذاكر.
حفل ليلة الدموع موسم الرياض
حفل ليلة الدموع موسم الرياض
  • سدد تكلفة التذكرة بوسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة لك وهناك طرق مختلفة على المنصة.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من الحفل حققت نجاح غير مسبوق ليس في السعودية فقط ولكن في جميع الدول، وكانت بمشاركة فنانين مصريين ومن دول عربية أخرى مثل تامر عاشور، طارق الشيخ، هيثم شاكر، مسلم وآدم وغيرهم بمدينة جدة في أغسطس الماضي.

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عن الكاتب:
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هالة خالد

هالة خالد
خريجة كلية التربية جامعة طنطا
مهتمة بتغطية الأخبار السعودية والتدوين في المجال التقني والرياضي

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