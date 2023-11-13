خطوات حجز تذاكر حفلة ليلة الدموع في موسم الرياض 2023

بعد نجاح حفل ليلة الدموع في أغسطس الماضي قررت شركة بنش مارك المنظمة للحفلة إقامة حدث غنائي جديد بعنوان ليلة الدموع 2 ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 بحضور مجموعة من فنانين الوطن العربي بعضهم شارك في الحفل السابق، تعرف معنا على طريقة حجز التذاكر وموعد هذا الحدث.

حجز تذاكر حفلة ليلة الدموع في موسم الرياض 2023

موعد حفل ليلة الدموع

بحسب ما أعلنته شركة بنش مارك سوف يُقام الحفل في السادس عشر من نوفمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم بالرياض ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة بدايةً من الساعة التاسعة مساءًا.

لا تفوتكم ليلة الدموع ومفاجآتها … يحيي الليلة نخبة من الفنانين على مسرح أبو بكر سالم … ضمن حفلات #موسم_الرياض 😎🎶🇸🇦

يوم 16 نوفمبر 🗓️ Get ready for the unforgettable night at Abu Baker Salem Theater 📍 as a lineup of top artists come together 🎶❤️ Tickets are available… pic.twitter.com/riyQwBvQR2 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 12, 2023

وقد نُشر الإعلان الأول عن هذا الحدث عبر الحساب الرسمي لموسم الرياض، والذي ظهر خلاله عدد من النجوم المشاركين في الحفل مثل آدم وتامر عاشور ورامي صبري ورامي جمال، ومن المتوقع أن تكون هناك مفاجآت أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

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طريقة حجز التذاكر

يمكن حجز جميع فعاليات موسم الرياض من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه لهذا الغرض، وبالنسبة لحفل ليلة الدموع يمكن حجز التذاكر بالخطوات التالية:

أولاً تسجيل الدخول إلى منصة webook.

سوف تظهر أمامك فعالية ليلة الدموع 2 وجميع التفاصيل الخاصة بها.

اضغط على حجز التذاكر.

سجل الدخول إلى حسابك على المنصة أو قم بإنشاء حساب جديد لاستكمال حجز التذاكر.

حدد فئة التذكرة التي ترغب في حجزها وكذلك عدد التذاكر.

سدد تكلفة التذكرة بوسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة لك وهناك طرق مختلفة على المنصة.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من الحفل حققت نجاح غير مسبوق ليس في السعودية فقط ولكن في جميع الدول، وكانت بمشاركة فنانين مصريين ومن دول عربية أخرى مثل تامر عاشور، طارق الشيخ، هيثم شاكر، مسلم وآدم وغيرهم بمدينة جدة في أغسطس الماضي.