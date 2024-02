خطوات حجز تذاكر حفلة ليلة الدموع في موسم الرياض 2023

بعد نجاح حفل ليلة الدموع في أغسطس الماضي قررت شركة بنش مارك المنظمة للحفلة إقامة حدث غنائي جديد بعنوان ليلة الدموع 2 ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 بحضور مجموعة من فنانين الوطن العربي بعضهم شارك في الحفل السابق، تعرف معنا على طريقة حجز التذاكر وموعد هذا الحدث.

حجز تذاكر حفلة ليلة الدموع في موسم الرياض 2023

بحسب ما أعلنته شركة بنش مارك سوف يُقام الحفل في السادس عشر من نوفمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم بالرياض ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة بدايةً من الساعة التاسعة مساءًا.

لا تفوتكم ليلة الدموع ومفاجآتها … يحيي الليلة نخبة من الفنانين على مسرح أبو بكر سالم … ضمن حفلات #موسم_الرياض 😎🎶🇸🇦

يوم 16 نوفمبر 🗓️

Get ready for the unforgettable night at Abu Baker Salem Theater 📍 as a lineup of top artists come together 🎶❤️

Tickets are available… pic.twitter.com/riyQwBvQR2

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 12, 2023