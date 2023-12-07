خطوات حجز تذاكر النصر والرياض بالجولة 16 دوري روشن عبر tickets.victoryarena
أعلنت منصة الأول بارك عن طرح تذاكر لقاء النصر والرياض المرتقب للحجز والشراء عبر بوابة تذاكر نادي النصر السعودي ALAWWAL PARK، التي ستقام يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023 الموافق 24\5\1445هـ، على أرضية ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت السُّعُودية والثامنة مساءًا بتوقيت مصر.
رابط حجز تذاكر مباراة النصر والرياض
يمكن لمشجعي العالمي الولوج إلى منصة تذاكر الأول بارك tickets.victoryarena والبدء في شراء تذاكر حضور اللقاء المنتظر ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين، باتباع مجموعة من الخطوات التالية:
النصر يستحق تشجيعك ودعمك يا عالمي💪
احجز تذكرتك الان لمباراة #النصر_الرياض😍💛#الاول_بارك
— الأول بارك | ALAWWAL PARK (@VictoryArena_sa) December 7, 2023
- ادخل إلى منصة تذاكر مباراة النصر vs الرياض الأول بارك.
- اطلع على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة من شروط الدخول واسترجاع التذاكر.
- انقر على اشتر التذاكر.
- سجل الدخول برقم جوالك.
- اختر فئة التَّذْكِرَة التي تريد شرائها.
- حدد المقاعد.
- انقر على دفع باستخدام احد الوسائل المتاحة أمامك.
أسعار تذاكر مباراة النصر أمام الرياض بالجولة 16
كشفت منصة تذاكر نادي النصر عن أسعار تذاكر مباراة العالمي القادمة أمام الرياض بدوري روشن بسعر يبدأ من 35 ريال، وجاءت الأسعار كالتالي:
|الفئة
|الموقع
|السعر (ريال سعودي)
|فئة 1
|منتصف الواجهة G
|115
|فئة 2
|أطراف الوجهة A- F-H
|85
|فئة 3
|زاوية الوجهة B-E- I
|75
|فئة 4
|خلف المرمي العلوي D-J
|40
|فئة 5
|خلف المرمي السفلي C-K
|35
|سبورتس لاونج
|مقاعد سبورتس لاونج الجنوبية والشمالية
|850
|جاليري لاونج
|مقاعد جاليري لاونج الشمالية
|1200
|جاليري لاونج بلس
|مقاعد جاليري لاونج بلس
|1400
|بلاتنيوم
|مقاعد بلاتنيوم
|1450
|أول برايم
|الأول برايم
|1650
|سبورتس تراس
|مقاعد سبورتس تراس
|3500
القنوات الناقلة لمباراة alnassr x alriyadh
يمكنكم متابعينا على نجوم مصرية متابعة أحداث اللقاء عبر قناة SSC Sports HD 1 عبر القمر الصناعي عرب سات، على أن يتولى التعليق على المباراة المعلق الرياضي فهد العتيبي.
انا لا اصور اليوتيوب