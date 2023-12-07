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خطوات حجز تذاكر النصر والرياض بالجولة 16 دوري روشن عبر tickets.victoryarena

مريم أحمد

أعلنت منصة الأول بارك عن طرح تذاكر لقاء النصر والرياض المرتقب للحجز والشراء عبر بوابة تذاكر نادي النصر السعودي ALAWWAL PARK، التي ستقام يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023 الموافق 24\5\1445هـ، على أرضية ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت السُّعُودية والثامنة مساءًا بتوقيت مصر.

حجز تذاكر مباراة النصر والرياض

حجز تذاكر مباراة النصر والرياض

رابط حجز تذاكر مباراة النصر والرياض

يمكن لمشجعي العالمي الولوج إلى منصة تذاكر الأول بارك tickets.victoryarena والبدء في شراء تذاكر حضور اللقاء المنتظر ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين، باتباع مجموعة من الخطوات التالية:

  • ادخل إلى منصة تذاكر مباراة النصر vs الرياض الأول بارك.
  • اطلع على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة من شروط الدخول واسترجاع التذاكر.
تذاكر مباراة النصر والرياض دوري روشن
تذاكر مباراة النصر والرياض دوري روشن
  • انقر على اشتر التذاكر.
  • سجل الدخول برقم جوالك.
مباراة النصر vs الرياض
مباراة النصر vs الرياض
  • اختر فئة التَّذْكِرَة التي تريد شرائها.
  • حدد المقاعد.
  • انقر على دفع باستخدام احد الوسائل المتاحة أمامك.

أسعار تذاكر مباراة النصر أمام الرياض بالجولة 16

كشفت منصة تذاكر نادي النصر عن أسعار تذاكر مباراة العالمي القادمة أمام الرياض بدوري روشن بسعر يبدأ من 35 ريال، وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الموقع السعر (ريال سعودي)
فئة 1 منتصف الواجهة G 115
فئة 2  أطراف الوجهة A- F-H 85
فئة 3 زاوية الوجهة B-E- I 75
فئة 4 خلف المرمي العلوي D-J 40
فئة 5 خلف المرمي السفلي C-K 35
سبورتس لاونج مقاعد سبورتس لاونج الجنوبية والشمالية 850
جاليري لاونج مقاعد جاليري لاونج الشمالية 1200
جاليري لاونج بلس مقاعد جاليري لاونج بلس 1400
بلاتنيوم مقاعد بلاتنيوم 1450
أول برايم  الأول برايم 1650
سبورتس تراس مقاعد سبورتس تراس 3500

القنوات الناقلة لمباراة alnassr x alriyadh

يمكنكم متابعينا على نجوم مصرية متابعة أحداث اللقاء عبر قناة SSC Sports HD 1 عبر القمر الصناعي عرب سات، على أن يتولى التعليق على المباراة المعلق الرياضي فهد العتيبي.

 

عن الكاتب:
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مريم أحمد

مريم أحمد السن 33 سنة، أعمل كمحررة محتوي عام واخباري، متخصصة في محتوي الأخبار السعودية والمصرية والترددات، مصرية الجنسية، لدي شغف كبير للبحث عن المعلومة الصحيحة ونقلها اليكم بكل مصداقية، كما اعمل بمجال التعليق الصوتي.

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تعليق 1
  1. نجاة يقول

    انا لا اصور اليوتيوب

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