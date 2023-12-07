خطوات حجز تذاكر النصر والرياض بالجولة 16 دوري روشن عبر tickets.victoryarena

أعلنت منصة الأول بارك عن طرح تذاكر لقاء النصر والرياض المرتقب للحجز والشراء عبر بوابة تذاكر نادي النصر السعودي ALAWWAL PARK، التي ستقام يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023 الموافق 24\5\1445هـ، على أرضية ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت السُّعُودية والثامنة مساءًا بتوقيت مصر.

حجز تذاكر مباراة النصر والرياض

رابط حجز تذاكر مباراة النصر والرياض

يمكن لمشجعي العالمي الولوج إلى منصة تذاكر الأول بارك tickets.victoryarena والبدء في شراء تذاكر حضور اللقاء المنتظر ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين، باتباع مجموعة من الخطوات التالية:

النصر يستحق تشجيعك ودعمك يا عالمي💪 احجز تذكرتك الان لمباراة #النصر_الرياض😍💛#الاول_بارك — الأول بارك | ALAWWAL PARK (@VictoryArena_sa) December 7, 2023

ادخل إلى منصة تذاكر مباراة النصر vs الرياض الأول بارك.

اطلع على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة من شروط الدخول واسترجاع التذاكر.

انقر على اشتر التذاكر.

سجل الدخول برقم جوالك.

اختر فئة التَّذْكِرَة التي تريد شرائها.

حدد المقاعد.

انقر على دفع باستخدام احد الوسائل المتاحة أمامك.

أسعار تذاكر مباراة النصر أمام الرياض بالجولة 16

كشفت منصة تذاكر نادي النصر عن أسعار تذاكر مباراة العالمي القادمة أمام الرياض بدوري روشن بسعر يبدأ من 35 ريال، وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الموقع السعر (ريال سعودي) فئة 1 منتصف الواجهة G 115 فئة 2 أطراف الوجهة A- F-H 85 فئة 3 زاوية الوجهة B-E- I 75 فئة 4 خلف المرمي العلوي D-J 40 فئة 5 خلف المرمي السفلي C-K 35 سبورتس لاونج مقاعد سبورتس لاونج الجنوبية والشمالية 850 جاليري لاونج مقاعد جاليري لاونج الشمالية 1200 جاليري لاونج بلس مقاعد جاليري لاونج بلس 1400 بلاتنيوم مقاعد بلاتنيوم 1450 أول برايم الأول برايم 1650 سبورتس تراس مقاعد سبورتس تراس 3500

القنوات الناقلة لمباراة alnassr x alriyadh