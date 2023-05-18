خطوات تنزيل تحديث ببجي الجديد 2.6 “مود الديناصورات” والمميزات الجديدة في التحديث

نقدم لحضراتكم أعزائي عشاق لعبة PUBG MOBILE العالمية كيفية تنزيل تحديث ببجي الجديد 2.6 عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث إن هذا التحديث من أكثر التحديثات التي ترقبها جمهور ببجي موبايل في مختلف أنحاء العالم، خاصة أن يتميز ببعض سمات طابع الحياة القديم من حيث الشكل مثل إضافة الديناصورات داخل خرائط اللعب ولكن باستخدام أحدث التقنتيات التكنولوجية المتطورة التي تجعل المستخدمين وكأنهم يعيشون داخل أجواء العصر الجوراسي مم دقة التصاميم والرسومات ثلاثية الأبعاد والتأثيرات الصوتية والبصرية المحاكية للواقع بشكل كبير.

كيفية تنزيل تحديث ببجي الجديد 2.6

يجدر الإشارة إلى قيام الشركة المطورة لألعاب PUBG بإطلاق تحديث جديد عادة كل شهرين، وذلك من أجل إدخال تعديلات وإضافات جديدة على مميزات التحديث السابق؛ لتعزيز تجربة المستخدمين وضمان استمتاع اللاعبين بأفضل الأجواء المثيرة والممتعة، كما أن تلك التحديثات يتم إتاحتها بالمجان لجميع مستخدمي pubg mobile 2023، كل ما عليكم هو اتباع الخطوات البسيطة التالية لإتمام عملية تثبيت التحديث.

يلزم أولًا فتح متجر التطبيقات المتوفر على الهاتف المحمول.

كتابة اسم اللعبة ورقم التحديث داخل مربع البحث “pubg mobile 2.6”.

سيظهر التحديث أمامك على الفور بحيث يمكنك النقر على زر التثبيت.

التأكد من اتصال هاتفك بشبكة إنترنت جيدة.

انتظر قليلًا حتى يتم الانتهاء من تثبيت التحديث، ومن ثم يمكنك فتح اللعبة والحصول على مكافآتك والبدء في تجربة الإضافات الجديدة.

كما يمكن لحضراتكم الضغط مباشرة هنا لتنزيل التحديث على هواتف الاندرويد عن طريق متجر التطبيقات جوجل بلاي أو هنا للتحميل على هواتف الآيفون.

مميزات تحديث PUBG MOBILE 2.6

توافر بيئات جديدة ومختلفة تمامًا عن التحديثات السابقة.

يمكنك العثور على الديناصورات بعد هزيمتهم وترويضهم وركوبهم.

إتاحة ميزة تسمى “السلاح المفضل” والتي تمنح اللاعبين حرية اختيار السلاح الذين يرغبون في استخدامه قبل بدء المعركة، ومن ثم مساعدة اللاعبين على التركيز على استراتيجية اللعب الذين يفضلونها.

إضافة تحسينات جديدة على واجهة المستخدم بحيث يمكن التنقل بين المزايا الجديدة بكل سهولة.

لقد تم حل جميع المشاكل التي واجهت اللاعبين في التحديثات السابقة، وتم تجنبها عند إطلاق تحديث ببجي موبايل الجديد 2.6 مثل مشكلة ارتداد السلاح من أجل اللعب بشكل سلاسة بدون تعطيل.

توفير مركبات جديدة من السيارات والطائرات والدراجات البخارية بالإضافة إلى الديناصورات.