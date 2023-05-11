خطوات تقديم إقرار ضريبة الاستقطاع بالمملكة العربية السعودية.. والشروط المطلوبة.

تعد خطوات تقديم إقرار ضريبة الاستقطاع بالمملكة العربية السعودية إحدى أهم الخطوات الإجرائية التي يبحث عنها الكثير من مواطني المملكة، إضافة إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدم، حيث أعلنت عنها هيئة الزكاة بالمملكة عبر موقعها الإلكتروني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وتهدف مثل تلك الخدمات الإلكترونية إلى توفير المساعدة للمواطنين السعوديين، وتوفير الكثير من الجهد والأموال حيث إنه يتم التقديم بها من خلال الهاتف الجوال في المنزل، ودون الحاجة إلى التوجه إلى المقر الرئيسي للهيئات الإدارية بالمملكة، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة التقديم على إقرار ضريبة الاستقطاع وما هي الشروط المطلوبة.

ما هي خطوات تقديم إقرار ضريبة الاستقطاع

ولقد أعلنت هيئة الزكاة عن الخطوات اللازمة للتقديم في إقرار ضريبة الاستقطاع، وهي كالتالي:-

الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة الزكاة. ويتم الدخول إلى حسابك باسم المستخدم الشخصي، ويراعى تقديم كافة البيانات بشكل دقيق. بعد التسجيل سوف تظهر لك صفحة لإرفاق البيانات الخاصة بك، قم بإرفاقها بشكل دقيق. وبعد انتظار مدة لا تتخطى الثلاث دقائق من التسجيل سوف يتم إرسال رسالة تأكيد إلى بريدك الإلكتروني. كما يمكن أيضا التقديم من خلال الجهاز الجوال، برقم الهاتف الشخصي الخاص بالمتقدم.

الشروط الواجب توافرها للموافقة على إقرار ضريبة الاستقطاع

وإضافة إلى الخطوات السابقة، فقد حددت هيئة الزكاة السعودية، بعض الشروط من أجل تلاشي مشكلة رفض طلب التقديم، وجاءت الشروط، كما يلي:-

توفير المتقدم نسخة أصلية من الإقرار الضريبي أو صورة للنسخة الأصلية، عند التقديم. أن يكون المتقدم سعودي الأصل أو وحاصل على الجنسية السعودية. كما يجب أن تتوافق جميع الشروط المالية مع الشروط الأساسية المطلوبة. ويجب الحرص على تقديم الطلب في المواعيد المحددة من قبل هيئة الزكاة. أن لا يكون قد سبق للمتقدم التقدم من قبل بهيئة الزكاة الرسمية. تطبق الشروط والأحكام.

هنا فقد وصلنا إلى نهاية المقال، نرجو أن نكون قد تحدثنا بشكل واف عن خطوات تقديم إقرار ضريبة الاستقطاع بالمملكة العربية السعودية وتوضيح كافة الشروط المطلوبة من أجل إتمام التقديم على الإقرار.