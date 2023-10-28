خطوات تفعيل خدمة تقسيط المخالفات المرورية في أبوظبي 2023 والشروط اللازمة

تمثل خدمة تقسيط المخالفات المرورية في أبوظبي واحدة من الخدمات الجديدة التي قدمتها شرطة أبوظبي، تهدف هذه الخدمة إلى توفير فرصة للمواطنين لتقسيط المبالغ المتعلقة بمخالفات المرور، وذلك وفقًا لشروط وضوابط معينة، بفضل هذه الخدمة يصبح من الممكن للأفراد تسديد مبالغ المخالفات على مدى فترة زمنية محددة وبطريقة تتيح لهم تخفيف العبء المالي.

خدمة تقسيط المخالفات المرورية في أبوظبي 2023

خدمة تقسيط المخالفات المرورية في أبوظبي

هي خدمة تقدمها شرطة إمارة أبو ظبي لأصحاب المركبات، تتيح هذه الخدمة للأفراد تقسيط وسداد المبالغ المتعلقة بمخالفات المرور دون فوائد أو رسوم إضافية، لإستخدام هذه الخدمة يجب على المواطنين توفير هوية إماراتية وبطاقة ائتمانية صادرة عن أحد البنوك المعتمدة من قبل شرطة إمارة أبو ظبي.

شروط تقسيط المخالفات المرورية في أبو ظبي

لتقسيط المخالفات المرورية في إمارة أبو ظبي، يجب الإلتزام بالشروط التالية:

الحصول على بطاقة ائتمانية صادرة عن أحد البنوك المعتمدة من قبل شرطة إمارة أبو ظبي.

يجب أن يكون صاحب المركبة حاملًا لهوية إماراتية صالحة.

الحضور الشخصي أو إرسال وكيل مفوض من قبل صاحب المركبة لتفعيل الخدمة.

يجب التواصل مع البنوك المعتمدة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ دفع الرسوم.

القيمة الإجمالية للمخالفات يجب أن تتجاوز 2000 درهم ليتمكن الفرد من تقسيطها.

طريقة تفعيل خدمة تقسيط المخالفات المرورية

لتفعيل خدمة تقسيط المخالفات المرورية في أبو ظبي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بدفع قيمة المخالفة المرورية من خلال موقع شرطة أبو ظبي.

احتفظ بإيصال الدفع الذي تم تقديمه لك بعد دفع المخالفة.

انتقل إلى البنك الذي تملك به بطاقة ائتمانية.

قدم إيصال الدفع لخدمة العملاء في البنك.

ستقوم خدمة العملاء في البنك بمساعدتك في تحديد مدة التقسيط المناسبة لك وفقًا للسياسة والشروط الخاصة بالبنك.

سيتم تعديل نظام السداد بشكل تلقائي من قبل البنك وفقًا للإتفاق على تقسيط المبلغ على عدد معين من الأقساط.

طريقة دفع المخالفات المرورية بالتقسيط أبو ظبي

لدفع المخالفات المرورية بالتقسيط في أبو ظبي، يمكن اتباع الخطوات التالية: