خطوات تفعيل حساب أبشر للنساء 1445 عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية .. وشروط التسجيل

يُعد أبشر هو الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، يُعتبر هذا الموقع واجهة رئيسية للمواطنين والمقيمين للوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، يمكن للأفراد إنشاء حسابات خاصة بهم بإستخدام معلوماتهم الشخصية، مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، بالإضافة إلى رقم الهاتف الجوال، هذا الحساب يمكنهم من الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بشكل مريح وآمن، مما يوفر الوقت والجهد اللازمين للقيام بالمعاملات الحكومية التقليدية.

تفعيل حساب أبشر للنساء 1445 عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية المصدر: موقع صحافة العرب

شروط التسجيل في أبشر للنساء 1445

شروط التسجيل في أبشر للنساء 1445 هي كالتالي:

يجب أن تكون المرأة مواطنة سعودية أو مقيمة في المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون المرأة حاصلة على رقم الهوية الوطنية إذا كانت مواطنة سعودية.

يجب أن تكون المرأة حاصلة على رقم إقامة في حال كانت مقيمة في السعودية.

يجب إدخال رقم الجوال بشكل صحيح.

يجب عدم استخدام رقم الجوال المدخل في عملية التسجيل في أي حساب آخر لتجنب إلغاء الحساب.

يجب عدم استخدام هوية أي شخص آخر بدلاً من هوية المرأة، حيث يعتبر ذلك إجراءً غير قانوني.

يجب اتباع التعليمات والإرشادات أثناء عملية التسجيل في أبشر عبر منصة أبشر الرسمية.

يجب أن يحتوي اسم المستخدم على ثمانية أحرف على الأقل، ويجب أن يبدأ بحرف.

كما يجب أن يحتوي على أرقام وأحرف صغيرة، ولا يجوز وجود رموز خاصة في اسم المستخدم.

كلمة المرور يجب أن تكون باللغة الإنجليزية وتتألف من 8 خانات على الأقل.

يجب أن تحتوي كلمة المرور على حرف كبير وحرف صغير على الأقل، بالإضافة إلى رقم واحد على الأقل.

لا يجب أن تتضمن كلمة المرور أكثر من أربع خانات متشابهة مع اسم المستخدم.

طريقة التسجيل في أبشر للنساء 1445

طريقة التسجيل في أبشر للنساء 1445 تتضمن الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر.

اختيار “أبشر أفراد” من الصفحة الرئيسية.

ستظهر صفحة تسجيل الدخول إلى أبشر أفراد، حيث يتعين عليك إدخال معلومات الدخول الخاصة بك، وهي:

– اسم المستخدم أو رقم الهوية.

– كلمة المرور.

– النقر على “تسجيل دخول”.

– اسم المستخدم أو رقم الهوية. – كلمة المرور. – النقر على “تسجيل دخول”. إذا لم تكن لديك حساب بعد، يمكنك اختيار “مستخدم جديد” ومتابعة الخطوات.

ستحتاج إلى تعبئة بياناتك الشخصية للتسجيل في أبشر للنساء 1445، وهذه البيانات تشمل:

– رقم الإقامة أو الهوية.

– رقم الجوال.

– عنوان البريد الإلكتروني.

– رقم الإقامة أو الهوية. – رقم الجوال. – عنوان البريد الإلكتروني. بعد ذلك، يتعين عليك إدخال معلومات حسابك مثل:

– اسم المستخدم.

– كلمة المرور التي تحملها.

– تأكيد كلمة المرور.

– اسم المستخدم. – كلمة المرور التي تحملها. – تأكيد كلمة المرور. اختر اللغة التي تفضلها لإستخدام المنصة.

إدخال الرمز المرئي المعروض.

قم بتفعيل خيار الموافقة على الشروط والأحكام بالنقر على “أقر بأني اطلعت على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وأوافق عليها”.

قم بالضغط على “التالي”.

سيتم إرسال رمز التحقق إلى هاتفك الجوال، يجب إدخاله للمتابعة.

انقر على أيقونة “تسجيل”.

بعد النجاح في التسجيل، ستظهر رسالة تؤكد إنشاء حسابك بنجاح، وأنه يمكنك الإستفادة من الخدمات الإلكترونية بعد التفعيل.

يمكنك تفعيل حسابك والتسجيل عن طريق إحدى الطرق المتاحة، سواء من خلال جهاز الخدمة الذاتية، أو عن طريق البنوك، أو عبر موظفي التفعيل على البوابة.

طريقة تفعيل حساب أبشر للنساء 1445 من خلال أجهزة الخدمة الذاتية

لتفعيل حساب أبشر للنساء 1445 من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، اتبع هذه الخطوات:

قم بزيارة أحد أجهزة الخدمة الذاتية أبشر.

انقر على اللغة العربية.

اختر “تسجيل/ تفعيل”.

أدخل رقم الهوية الوطنية إذا كنت مواطنة سعودية، أو رقم الإقامة إذا كنت مقيمة.

انقر على “التالي”.

ستظهر صفحة تحتوي على إشعار يُطلب منك التحقق من هويتك عن طريق وضع الإصبع الموضح على قارئ البصمة.

وضع إصبع السبابة الأيمن على القارئ.

قم بتفعيل خيار “أوافق” على الشروط والأحكام لإستخدام الخدمات الإلكترونية.

أدخل رقم الجوال الذي تم تسجيله في أبشر.

انقر على “التالي”.

أدخل رمز التفعيل الذي تم إرساله من أبشر.

انقر على “التالي”.

سيظهر إشعار يُؤكد توثيق هويتك بنجاح.

خطوات تفعيل حساب أبشر للنساء 1445 عن طريق البنوك

لتفعيل حساب أبشر للنساء 1445 عبر تطبيقات البنوك، اتبع هذه الخطوات: