خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1445

أتاحت وزارة التعليم السعودية إمكانية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445 عبر نظام نور وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

المستندات المطلوبة لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

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حددت وزارة التعليم بعض المستندات الهامة لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور وفقًا لما يلي:-

إحضار صورة من سجل الأسرة.

تقديم صورة من التحصينات الأساسية.

إرفاق شهادة الميلادي سارية.

تقديم صورة عقد الإيجار أو إثبات ملكية السكن.

طريقة تسجيل أولى ابتدائي في نظام نور 1445

لكي تتمكن من تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور الإلكتروني عليك اتباع الخطوات التالية:-