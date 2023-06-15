خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1445
أتاحت وزارة التعليم السعودية إمكانية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445 عبر نظام نور وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.
المستندات المطلوبة لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي
حددت وزارة التعليم بعض المستندات الهامة لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور وفقًا لما يلي:-
- إحضار صورة من سجل الأسرة.
- تقديم صورة من التحصينات الأساسية.
- إرفاق شهادة الميلادي سارية.
- تقديم صورة عقد الإيجار أو إثبات ملكية السكن.
طريقة تسجيل أولى ابتدائي في نظام نور 1445
لكي تتمكن من تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور الإلكتروني عليك اتباع الخطوات التالية:-
- في البداية تقوم بالدخول إلى نظام نور أو الذهاب إلى موقع وزارة التعليم.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- التوجه مباشرة إلى صفحة تسجيل الأبناء.
- تحديد “تسجيل طالب جديد”.
- إدخال رقم الهوية ورخصة الإقامة.
- اختيار صلة القرابة بين الطالب وولي الأمر.
- تحديد عمل ولي الأمر.
- إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب.
- كتابة بيانات المدرسة الراغب في الالتحاق بها.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- في النهاية يتم الضغط على أيقونة “تأكيد الطلب”.