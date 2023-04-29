خطوات تسجيل طلاب أولى ابتدائي 1445 عبر منصة نور

منصة نور التعليمية تتيح العديد من الخدمات الإلكترونية ومن بينها تسجيل طلاب أولى ابتدائي 1445، حيث تعد من أبرز المنصات الرسمية التابعة لوزارة التعليم السعودي، وخلال الوقت الراهن تشهد إقبال كثيف من جانب أولياء الأمور لإتمام عملية تسجيل أبنائهم بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسي، بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الدراسي الجاري، وبدء التقديم عبر شبكة الإنترنت وذلك كما أكدت وزارة التعليم أن تسجيل الطلاب يتم فقط عبر شبكة الإنترنت.

خطوات تسجيل طلاب أولى ابتدائي 1445

أولياء الأمور أصبح بإمكانهم الآن عبر منصة نور التعليمية الإلكترونية، تسجيل أبنائهم في الصف الأول الإبتدائي، وذلك باتباع عدد من الخطوات البسيطة، على أن يكون لدى ولي الأمر حساب مُفعل على المنصة لإتمام عملية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية:

الذهاب مباشرةً إلى موقع نظام نور الإلكتروني . باستخدام حساب ولي الأمر الرسمي يتم تسجيل الدخول بإدخال البيانات المطلوبة. الولوج إلى تبويب “تسجيل الأبناء”. من خلال الصفحة الرئيسية. تحديد تبويب تسجيل طالب جديد ومتابعة الخطوات. إدخال كلًا من رقم بطاقة الهوية الخاص بالطالب أو بطاقة الإقامة. اختيار صلة القرابة بين الطالب وولي الأمر القائم بالتسجيل. إدخال بيانات الأب وهي رقم بطاقة الهوية. اختيار جنسية الطالب وتاريخ ميلاده. تدوين وظيفة ولي الأمر ثم النقر على التالي. اختيار المدرسة المطلوب تسجيل الطالب بها ثم النقر على التالي. متابعة الخطوات حتى الانتهاء بشكل كامل مت عملية التسجيل.

خدمات منصة نور التعليمية

تأتي منصة نور التعليمية ضمن الخطة الموضوعة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، حيث تم إطلاقها بالتزامن مع سعي المؤسسات والوزارات في البلاد إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، فمن خلال المنصة يتم تقديم عدد كبير من الخدمات سواء للطلاب أو أولياء الأمور والمدرسين، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالتعليم السعودي، ومن بين الخدمات المتاحة عبر المنصة.