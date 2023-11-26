أطلقت وزارة الصحة السعودية خدمة تحديث موارد الوزارة حيث تُعتبر هذه الخدمة من أفضل الخدمات التي تعمل على تأكيد دقة البيانات الموجودة في الوزارة حيث يتم ذلك بشكل إلكتروني ليسّهل على المواطنين بالمملكة الاستفادة من الخدمات المُقدمة، إليكم كافة التفاصيل.

وزارة الصحة السعودية

لتتمكن من تحديث بيانات الموظف بشكل سهل وسريع وأيضًا إلكتروني يجب اتباع الخطوات البسيطة الآتية:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة.

خطوات تحديث موارد وزارة الصحة 1445

القيام بإدخال اسم المستخدم في الخانة المُخصصة له.

اكتب كلمة المرور واضغط فوق أيقونة تسجيل الدخول.

قم بالنقر على رمز القائمة الرئيسية أعلى الشاشة واضغط على خيار الخدمات الذاتية للموظفين من القائمة.

اختر تحديث بيانات الموظف من ضمن الخيارات المتاحة وانقر على أيقونة إضافة أعلى الشاشة.

قم بالموافقة على الإقرار بصحة البيانات المُدخلة.

اكتب في كافة الخانات الفارغة المعلومات الشخصية والوظيفية بشكل دقيق.

اضغط على أيقونة تطبيق والنقر على أيقونة التالي.

هكذا سيتم إظهار كافة البيانات الشخصية والوظيفية للموظف.

قم بالتأكد من صحة جميع البيانات والضغط على أيقونة تنفيذ.

رابط تحديث موارد الوزارة

يُمكنك الحصول والاستفادة من كافة الخدمات المُقدمة من وزارة الصحة من خلال اتباع الخطوات السابقة والدخول إلى الرابط oerpsso.moh.gov.sa.