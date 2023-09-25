خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

أصبح من السهل الأن القيام بعمل الخِدْمَات الحكومية عن طريق الإنترنت، هذا الأمر الذي كان يأخذ الكثير من الوقت والجهد سابقاً، ومن هذه الخِدْمَات تجديد رخصة القيادة، حيث يمكنك الآن تجديد رخصة القيادة عن طريق الإنترنت، وكذلك تسديد رسوم التجديد أيضاًأونلاين، هذا الأمر الذي سنبينه لكم عن طريق موقعكم نجوم مصرية، كما سنبين لكم ما هي المتطلبات التي يجب أن تتوفر لديكم أثناء قيامكم بتجديد الرخصة عن طريق منصة أبشر.

كيف أجدد الرخصة عن طريق الجوال؟

أصبح من السهل تجديد رخصة القيادة عن طريق الإنترنت، كما يتاح لك سداد رسوم التجديد بأكثر من طريقة أونلاين، هذا ما نتعرف عليه بالصور من خلال الخطوات التالية:

قبل الدخول إلى منصة أبشر يجب أن تتحقق من أمرين:

الأول: سداد رسوم التجديد، وسنبين لك طرق السداد أونلاين.

الثاني: إجراء الفحص الطبي على النظر.

بعد ذلك، ادخل إلى منصة أبشر عن طريق محرك البحث جوجل.

اضغط على كلمة “أفراد”.

اكتب اسم المستخدم أو رَقَم الهُوِيَّة، وكلمة المرور، ثم اضغط تسجيل الدخول.

ادخل رمز التحقق المرسل لك على جوالك.

اضغط على خدماتي، واختر خدمة المرور.

انقر على تجديد رخصة القيادة.

اضغط التالي.

حدد نوع رخصة القيادة، مثل رخصة خاصة أو نحوه.

ادخل عدد السنوات التي تريد تجديدها.

وافق على الشروط والأحكام، واضغط تأكيد.

يرسل لك شعار تم تجديد الرخصة بنجاح.

في حالة الرغبة في توصيل الوثيقة عن طريق البريد السعودي، قم بالخطوات التالية:

اضغط توصيل الوثيقة بواسطة البريد السعودي.

حدد العنوان، اسم الشارع والمدينة.

ادخل رَقَم هاتف الجوال، وعنوان البريد الإلكتروني.

يرسل شعار تم إرسال طلب توصيل الوثيقة بنجاح إلى مؤسسة أووكيل التوصيل.

ما هي طرق سداد رسوم تجديد رخصة القيادة أونلاين؟

يمكنك سداد رسوم رخصة القيادة أونلاين عن طريق الرياض أونلاين، أو الأهلي موبايل، وذلك باتباع التالي:

السداد عن طريق بنك الرياض أونلاين

افتح تطبيق بنك الرياض، واضغط على سداد الفواتير والخدمات الحكومية.

اختر خِدْمَات رخص القيادة.

حدد نوع الخدمة، اضغط تجديد رخصة القيادة.

اختر نوع الرخصة، وليكن خاصة.

حدد مدة الصَّلاحِيَة.

يعرض لك قيمة تجديد الرخصة، اضغط تسديد.

ادخل رمز التوثيق المرسل لك برسالة نصية على جوالك، واضغط استمرار.

يرسل لك شعار تم التسدد بنجاح.

السداد عن طريق الأهلي موبايل

افتح تطبيق بنك الأهلي، واضغط سداد فواتير.

اضغط على المدفوعات الحكومية والاسترداد، واختر المدفوعات.

حدد طريقة السداد.

اختر المفوتر “رخص القيادة”.

اضغط تجديد رخص القيادة.

اكتب رَقَم هُوِيَّة المستفيد، ونوع الرخصة.

حدد صَلاحِيَة الرخصة.

يعرض لك قيمة تجديد الرخصة، اضغط استمرار.

وافق على الشروط، ثم اضغط تأكيد.

بهذا يكون تم السداد.

سيتم إرسال رسالة إلى الهاتف، أو البريد الإلكتروني بعد التقديم بوقت قليل تحتوي على بيانات الفاتورة، وستم إرسال الوثائق خلال ثلاث أيام عمل بعد التقديم.

ويمكنك أيضاً التواصل عن طريق رَقَم التتبع التالي: 19992 لمتابعة وصول الوثائق.