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خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

رجب جمعة

أصبح من السهل الأن القيام بعمل الخِدْمَات الحكومية عن طريق الإنترنت، هذا الأمر الذي كان يأخذ الكثير من الوقت والجهد سابقاً، ومن هذه الخِدْمَات تجديد رخصة القيادة، حيث يمكنك الآن تجديد رخصة القيادة عن طريق الإنترنت، وكذلك تسديد رسوم التجديد أيضاًأونلاين، هذا الأمر الذي سنبينه لكم عن طريق موقعكم نجوم مصرية، كما سنبين لكم ما هي المتطلبات التي يجب أن تتوفر لديكم أثناء قيامكم بتجديد الرخصة عن طريق منصة أبشر.

- صورة 42 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

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كيف أجدد الرخصة عن طريق الجوال؟

أصبح من السهل تجديد رخصة القيادة عن طريق الإنترنت، كما يتاح لك سداد رسوم التجديد بأكثر من طريقة أونلاين، هذا ما نتعرف عليه بالصور من خلال الخطوات التالية:

قبل الدخول إلى منصة أبشر يجب أن تتحقق من أمرين:

الأول: سداد رسوم التجديد، وسنبين لك طرق السداد أونلاين.

الثاني: إجراء الفحص الطبي على النظر.

  • بعد ذلك، ادخل إلى منصة أبشر عن طريق محرك البحث جوجل.

- صورة 1 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

  • اضغط على كلمة “أفراد”.

- صورة 2 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

  • اكتب اسم المستخدم أو رَقَم الهُوِيَّة، وكلمة المرور، ثم اضغط تسجيل الدخول.

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  • ادخل رمز التحقق المرسل لك على جوالك.

- صورة 6 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

  • اضغط على خدماتي، واختر خدمة المرور.

- صورة 7 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد - صورة 8 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

  • انقر على تجديد رخصة القيادة.
  • اضغط التالي.

- صورة 9 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد - صورة 10 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

  • حدد نوع رخصة القيادة، مثل رخصة خاصة أو نحوه.
  • ادخل عدد السنوات التي تريد تجديدها.

- صورة 11 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد - صورة 12 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

  • وافق على الشروط والأحكام، واضغط تأكيد.
  • يرسل لك شعار تم تجديد الرخصة بنجاح.

- صورة 13 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد - صورة 14 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

في حالة الرغبة في توصيل الوثيقة عن طريق البريد السعودي، قم بالخطوات التالية:

  • اضغط توصيل الوثيقة بواسطة البريد السعودي.

- صورة 15 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

  • حدد العنوان، اسم الشارع والمدينة.
  • ادخل رَقَم هاتف الجوال، وعنوان البريد الإلكتروني.

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  • يرسل شعار تم إرسال طلب توصيل الوثيقة بنجاح إلى مؤسسة أووكيل التوصيل.

- صورة 19 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

ما هي طرق سداد رسوم تجديد رخصة القيادة أونلاين؟

يمكنك سداد رسوم رخصة القيادة أونلاين عن طريق الرياض أونلاين، أو الأهلي موبايل، وذلك باتباع التالي:

السداد عن طريق بنك الرياض أونلاين

  • افتح تطبيق بنك الرياض، واضغط على سداد الفواتير والخدمات الحكومية.

- صورة 20 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

  • اختر خِدْمَات رخص القيادة.

- صورة 21 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

  • حدد نوع الخدمة، اضغط تجديد رخصة القيادة.

- صورة 22 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد - صورة 23 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

  • اختر نوع الرخصة، وليكن خاصة.
  • حدد مدة الصَّلاحِيَة.

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  • يعرض لك قيمة تجديد الرخصة، اضغط تسديد.
  • ادخل رمز التوثيق المرسل لك برسالة نصية على جوالك، واضغط استمرار.

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  • يرسل لك شعار تم التسدد بنجاح.

السداد عن طريق الأهلي موبايل

  • افتح تطبيق بنك الأهلي، واضغط سداد فواتير.

- صورة 29 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

  • اضغط على المدفوعات الحكومية والاسترداد، واختر المدفوعات.

- صورة 30 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

  • حدد طريقة السداد.
  • اختر المفوتر “رخص القيادة”.

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  • اضغط تجديد رخص القيادة.
  • اكتب رَقَم هُوِيَّة المستفيد، ونوع الرخصة.
  • حدد صَلاحِيَة الرخصة.

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  • يعرض لك قيمة تجديد الرخصة، اضغط استمرار.
  • وافق على الشروط، ثم اضغط تأكيد.

- صورة 40 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد - صورة 41 - خطوات تجديد الرخصة في السُّعُودية عن طريق منصة أبشر وطرق السداد

  • بهذا يكون تم السداد.

سيتم إرسال رسالة إلى الهاتف، أو البريد الإلكتروني بعد التقديم بوقت قليل تحتوي على بيانات الفاتورة، وستم إرسال الوثائق خلال ثلاث أيام عمل بعد التقديم.

ويمكنك أيضاً التواصل عن طريق رَقَم التتبع التالي: 19992 لمتابعة وصول الوثائق.

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رجب جمعة
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