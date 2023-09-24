خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية عبر ابشر وطرق السداد إلكترونيًا ١٤٤٥

تقدم منصة أبشر العديد من الخِدْمَات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في السُّعُودية، من أهم هذه الخِدْمَات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية، حيث تتم هذه الخدمة بعد توافق الشروط المطلوبة مثل (سداد رسوم تجديد الإقامة، ألا يكون على الشخص أي مخالفات مرورية لم يتم سدادها، يكون جواز السفر ساري، يجب أن يكون المقيمين غير مسجل متغيب عن العمل) وغيرها من الضوابط الأخري.

تجديد الإقامة عبر منصة أبشر

الدخول على محرك البحث جوجل.

أكتب “أبشر“.

النقر على (الاختيار الأول).

حدد خدمة (أبشر أفراد).

سجل (اسم المستخدم وكلمة المرور).

الضغط على (تسجيل الدخول).

يصلك رمز التحقق إلى جوالك.

افتح الجوال وانسخ رمز التحقق.

سجل رمز التحقق كما هو موضح بالصورة.

الضغط على زر (تسجيل الدخول).

الدخول إلى صفحة الخِدْمَات الإلكترونية.

الدخول إلى أيقونة العمالة.

الضغط على أيقونة خِدْمَات.

اختيار أيقونة (تجديد الإقامة).

قراءة الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة التالي.

اختيار العامل المراد تجديد إقامته.

الضغط على أيقونة تجديد الإقامة.

النقر على أيقونة تأكيد.

لقد تم تأكيد تجديد الإقامة بنجاح.

طريقة سداد رسوم تجديد الإقامة عبر الصراف الآلي

توفر الحكومة السُّعُودية العديد من طرق سداد رسوم تجديد الإقامة السُّعُودية إلكترونيًا توفيرًا للوقت والجهد على المقيمين داخل المملكة، فضلًا عن طرق دفع الرسوم عبر الصراف الآلي كالتالي:

أدخل البطاقة في ماكينة الصراف الآلي.

سجل الرَّقَم السري.

الضغط على خِدْمَات حكومية.

اختار (مدفوعات).

الضغط على (جوازات الوافدين).

اختار (تجديد الإقامة).

الضغط على (تأكيد).

أدخل رَقْم ( بطاقة الإقامة ).

). تظهر اسم العامل المنزلي وكافة تفاصيل المبلغ المراد دفعة.

أضغط تأكيد.

تم تنفيذ العملية بنجاح. ونذكركم برابط شروط تجديد الإقامة.



كيفية سداد رسوم تجديد الإقامة عبر تطبيق الراجحي

الدخول على تطبيق الراجحي.

الضغط على الثلاث شرط أعلي التطبيق.

الضغط على (المدفوعات والفواتير).

أختار (المدفوعات الحكومية).

الضغط على (إدارة الأجانب)، ونذكركم برابط غرامة عدم تجديد الإقامة.

أختار تجديد الإقامة.

أدخل (رَقْم الإقامة، مدة رخصة الإقامة).

اختر ما بين (3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، 12 شهر).

الضغط على أيقونة (التالي).

راجع تفاصيل البيانات المسجلة.

الضغط على أيقونة (تأكيد).

بهذا نكون انتهينا من إجراء سداد رسوم تجديد الإقامة.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية جميع المهن وطرق السداد إلكترونيًا ١٤٤٥.