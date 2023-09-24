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خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية عبر ابشر وطرق السداد إلكترونيًا ١٤٤٥

عصام إسماعيل

تقدم منصة أبشر العديد من الخِدْمَات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في السُّعُودية، من أهم هذه الخِدْمَات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية، حيث تتم هذه الخدمة بعد توافق الشروط المطلوبة مثل (سداد رسوم تجديد الإقامة، ألا يكون على الشخص أي مخالفات مرورية لم يتم سدادها، يكون جواز السفر ساري، يجب أن يكون المقيمين غير مسجل متغيب عن العمل) وغيرها من الضوابط الأخري.

- صورة 8 - خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية عبر ابشر وطرق السداد إلكترونيًا ١٤٤٥

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تجديد الإقامة عبر منصة أبشر 

  • الدخول على محرك البحث جوجل.

- صورة 1 - خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية عبر ابشر وطرق السداد إلكترونيًا ١٤٤٥

  • أكتب أبشر“.
  • النقر على (الاختيار الأول).

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

  • سجل (اسم المستخدم وكلمة المرور).
  • الضغط على (تسجيل الدخول).

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

  • يصلك رمز التحقق إلى جوالك.
  • افتح الجوال وانسخ رمز التحقق.
  • سجل رمز التحقق كما هو موضح بالصورة.
  • الضغط على زر (تسجيل الدخول).
خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية
تجديد الإقامة للعمالة المنزلية
  • الدخول إلى صفحة الخِدْمَات الإلكترونية.
  • الدخول إلى أيقونة العمالة.

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

  • الضغط على أيقونة خِدْمَات.

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

  • اختيار أيقونة (تجديد الإقامة).

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

  • قراءة الشروط والأحكام.
  • الضغط على أيقونة التالي.

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

  • اختيار العامل المراد تجديد إقامته.

الدخول إلى أيقونة العمالة. الضغط على أيقونة خدمات. اختيار أيقونة (تجديد الإقامة). قراءة الشروط والأحكام. الضغط على أيقونة التالي. إختيار العامل المراد تجديد إقامته. الضغط على أيقونة تجديد الإقامة.

  • الضغط على أيقونة تجديد الإقامة.

- صورة 2 - خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية عبر ابشر وطرق السداد إلكترونيًا ١٤٤٥

  • النقر على أيقونة تأكيد.

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

  • لقد تم تأكيد تجديد الإقامة بنجاح.

طريقة سداد رسوم تجديد الإقامة عبر الصراف الآلي 

توفر الحكومة السُّعُودية العديد من طرق سداد رسوم تجديد الإقامة السُّعُودية إلكترونيًا توفيرًا للوقت والجهد على المقيمين داخل المملكة، فضلًا عن طرق دفع الرسوم عبر الصراف الآلي كالتالي:

  • أدخل البطاقة في ماكينة الصراف الآلي.
  • سجل الرَّقَم السري.
خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية
الإقامة للعمالة المنزلية
  • الضغط على خِدْمَات حكومية.

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

  • اختار (مدفوعات).
  • الضغط على (جوازات الوافدين).
  • اختار (تجديد الإقامة).
  • الضغط على (تأكيد).

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية - صورة 3 - خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية عبر ابشر وطرق السداد إلكترونيًا ١٤٤٥

  • أدخل رَقْم (بطاقة الإقامة).
  • تظهر اسم العامل المنزلي وكافة تفاصيل المبلغ المراد دفعة.
  • أضغط تأكيد.

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

كيفية سداد رسوم تجديد الإقامة عبر تطبيق الراجحي 

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

  • الضغط على الثلاث شرط أعلي التطبيق.

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

  • الضغط على (المدفوعات والفواتير).

- صورة 4 - خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية عبر ابشر وطرق السداد إلكترونيًا ١٤٤٥

  • أختار (المدفوعات الحكومية).

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

  • أدخل (رَقْم الإقامة، مدة رخصة الإقامة).

- صورة 5 - خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية عبر ابشر وطرق السداد إلكترونيًا ١٤٤٥

  • اختر ما بين (3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، 12 شهر).

- صورة 6 - خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية عبر ابشر وطرق السداد إلكترونيًا ١٤٤٥

  • الضغط على أيقونة (التالي).

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

  • راجع تفاصيل البيانات المسجلة.

- صورة 7 - خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية عبر ابشر وطرق السداد إلكترونيًا ١٤٤٥

  • الضغط على أيقونة (تأكيد).

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

  • بهذا نكون انتهينا من إجراء سداد رسوم تجديد الإقامة.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية جميع المهن وطرق السداد إلكترونيًا ١٤٤٥.

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عصام إسماعيل

المهنة: مهندس مهتم جدا بكل برامج تطوير الذات وأعشق البرامج الرياضية بحب القراءة وكتابة المقالات.

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