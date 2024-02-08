“خطوات بسيطة”.. كيفية تسجيل حساب على إنستجرام بشكل فعال

يعد تطبيق إنستجرام (Instagram) من منصات التواصل الاجتماعي والذي يهدف إلى مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، وتأسس عام 2010 واكتسب شعبية هائلة على مدار السنوات العشر الماضية، حيث يستخدمه أكثر من مليار مستخدم حول العالم.

إنستجرام

استخدامات إنستجرام

ويقدم موقع نجوم مصرية، في السطور التالية أهمية إنستجرام، وجاء كما يلي:

1- مشاركة الصور والفيديو:

ويتيح إنستجرام للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بطريقة سهلة ومبسطة، ويمكنك التقاط الصور وتحريرها ومشاركتها على الفور مع أصدقائك ومتابعيك.

2- التواصل الاجتماعي:

ويمكنك البحث عن أصدقاء جدد والتواصل معهم عبر إنستجرام، ويمكنك متابعة أشخاص مشهورين أو أصدقاء وأفراد العائلة والتفاعل معهم من خلال الإعجابات والتعليقات على صورهم ومقاطع الفيديو.

3- ترويج العلامة التجارية والتسويق:

وأصبح إنستجرام أداة قوية للشركات وأصحاب الأعمال للترويج للعلامات التجارية وزيادة الوعي بها، ويمكن للشركات إنشاء حسابات خاصة بها ومشاركة صور وفيديوهات للمنتجات والخدمات التي يقدمونها، وبالتالي جذب عملاء جدد وتحقيق مبيعات أعلى.

طريقة التسجيل في إنستجرام

كما نرصد لكم في السطور التالية طريقة التسجيل في إنستجرام:

1- تحميل التطبيق:

قم بتحميل تطبيق إنستجرام من متجر التطبيقات الخاص بجهازك الذكي، ويتوفر التطبيق على نظامي التشغيل iOS وAndroid.

2- إنشاء حساب:

بعد تثبيت التطبيق، قم بفتحه واختر “إنشاء حساب جديد” وستحتاج إلى إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح أو رقم هاتف لإنشاء حساب جديد.

3- اختيار اسم المستخدم وكلمة المرور:

قم بإدخال اسم مستخدم فريد وكلمة مرور قوية لحماية حسابك، ويجب أن تحتوي كلمة المرور على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز لضمان الأمان.

4- إكمال الملف الشخصي:

بعد إنشاء حسابك، قم بتعبئة معلوماتك الشخصية وإضافة صورة ملفك الشخصي، ويمكنك أيضًا تحرير إعدادات الخصوصية، لقد قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك على Instagram الآن يمكنك البدء في استكشاف واستخدام التطبيق.

كما يمكنك الاطلاع على المزيد من كيفية إنشاب حساب على إنستجرام من خلال صفحة مساعدة فيسبوك.