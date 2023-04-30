خطوات التسجيل في خدمة كفو أبشر للأفراد عبر منصة absher.sa

أطلقت منصة أبشر خدمة جديدة يمكن التسجيل فيها بشكل إلكتروني وهي خدمة كفو أبشر وتهدف إلى ربط الشركات بالموظفين الراغبين في العمل بخدمات توصيل الطلبات أو توصيل الأشخاص وغيرها من الأنشطة الأخرى، وخلال مقالنا التالي سوف نوضح لكم تفاصيل الخدمة وخطوات التسجيل فيها.

ما هي خدمة كفو أبشر؟

خدمة كفو أبشر هي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تم إتاحتها مؤخرًا ومن خلالها يمكن للأشخاص العاملين في مجال التوصيل سواء للأفراد أو الطلبات تسجيل بياناتهم على منصة أبشر وفي حالة انطباق الشروط التي تضعها إحدى الشركات لديهم يتم عرض العمل على الفرد وفي حالة الموافقة يتم السماح بمشاركة معلوماته مع الشركة مع الحرص على الاهتمام بسرية البيانات والمعلومات الشخصية لجميع المسجلين بالخدمة.

💠تم إضافة خدمة كفو إلى أبشر أفراد :

هذة الخدمة تتيح لك تاكيد رغبتك في العمل في عدة نشاطات مثل توصيل الطلبات, توصيل الافراد وعدة نشاطات اخرى ومن ثم تمكين الشركات من الوصول الى معلوماتك المطلوبة pic.twitter.com/Voqs8Lotv1 — خدماتي الإلكترونية (@myeleservices) April 26, 2023

وهذه الخدمة تم إطلاقها لإتاحة فرص عمل جديدة للسعوديين والسعوديات في مجال توصيل الطلبات والأفراد خاصة وبعد أن أقر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ببرنامج دعم العمل الحر للعاملين في هذا المجال حيث يمكنهم التسجيل في هذا البرنامج والحصول على وثيقة العمل الحر (توصيل الطلبات) من خلال الدخول لبوابة طاقات وإتمام خطوات التسجيل.

شروط التسجيل في كفو أبشر

كذلك تم الإعلان عن شروط التسجيل في خدمة كفو أبشر، وشملت الشروط ما يلي:

يكون التقديم للمواطنين السعوديين.

أن يمتلك المتقدم سيارة ورخصة قيادة للعمل في توصيل الطلبات والأفراد.

التسجيل على منصة أبشر أفراد.

تقديم جميع المعلومات المطلوبة وكتابتها بشكل صحيح وبدون تزييف.

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خطوات التسجيل في خدمة كفو أبشر

يمكن التسجيل في الخدمة باتباع الخطوات التالية: