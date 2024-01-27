خطوات التسجيل في حساب المواطن بالسعودية 2024 وهذه هي الأوراق المطلوبة

أصدر الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، خادم الحرمين الشريفين، أمر ملكي، بتمديد العمل بحساب المواطن، وهو من أشهر برامج الدعم التي أطلقتها حكومة المملكة، بنفس آلياته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي بالبرنامج للمستفيدين، حتى حلول نهاية 2024 الجارية، وقال البرنامج أن باب التسجيل للراغبين لا يزال مفتوح، بحيث يمكن التقديم وبكل سهولة من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال الطلبات.

التسجيل في حساب المواطن بالسعودية 2024

التسجيل في حساب المواطن بالسعودية 2024

وكان قرار التمديد الصادر عن خادم الحرمين الشريفين، قد جاء حرصًا من قبله على تقديم الدعم اللازم للمواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة، ويأتي هذا في ظل ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية تسببت في ارتفاع ملحوظ بمستوى أسعار السلع والمنتجات، وبالنسبة للخطوات التي يسمح من خلالها بالتسجيل بالبرنامج، فهي تأتي كالتالي:

قم بالدخول على رابط منصة حساب المواطن الإلكترونية

قم من النافذة التي سيتم فتحها بالنقر على “تسجيل جديد”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة

قم بإرفاق الطلب بالأوراق والمستندات المطلوبة

قم بالنقر على “إرسال”.

سيصلك على الهاتف رسالة نصية متضمنة “رقم الطلب وتاريخ التقديم”.

يمكنك وبكل سهولة متابعة حالة الطلب حتى تصدر النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.

الأوراق المطلوبة للتسجيل بالبرنامج

ويقوم برنامج حساب المواطن بقبول طلبات التسجيل المقدمة بالبرنامج، ولكن يجب إرفاقها بالأوراق والمستندات المطلوبة، وتضمنت القائمة الأوراق التالية: