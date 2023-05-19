خطوات التسجيل في حافز لإعانة الباحثين عن عمل وشروط التقديم للبرنامج

يرغب الكثير من الموطنين في المملكة العربية السُّعُودية في معرفة كيفية التسجيل في حافز البرنامَج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل، والذي يعد من أهم المبادرات الداعمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، وذلك من أجل مساعدة العاطلين عن العمل على إيجاد وظائف مناسبة، ويعمل البرنامج على تزويد التابعين له بالموارد المادية والمعنوية، وإمدادهم بالمهارات اللازمة لإثبات وجودهم في سوق العمل، إضافة إلى ذلك يتم صرف مبلغ شهري للمسجلين في البرنامج لمدة عام من أجل دعم وتشجيع الباحثين العمل.

نقدم لحضراتكم أعزائي زوار موقعنا نجوم مصرية طريقة التسجيل في البرنامَج والحصول على الدعم، ولكن يشترط أولًا أن يكون لديك حساب على الموقع أو يمكنك إنشاء حساب مستخدم جديدة، ومن ثم يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة طاقات بالضغط هنا.

النقر على خيار “برامجنا” الموجودة أعلى الصفحة.

ستظهر قائمة منسدلة أمامك، اختر منها “إعانة البحث عن عمل”.

قم بالضغط على أيقونة “التقديم” ثم البَدْء في عملية التسجيل.

يجب إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها.

كتابة رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

سيتم إرسال كود تأكيد على رقم الهاتف الذي أدخلته حيث يمكنك كتابته في المكان المناسب له.

يجب إرسال نموذج طلب الحصول على دعم حافز.

ما هي شروط استحقاق حافز؟

هناك بعض الشروط والمتطلبات التي أقرتها الجهات المسؤولة عن برنامَج حافز حتى يتم قَبُول طلب المتقدمين للاستفادة من دعم حافز لإعانة الباحثين عن العمل، وتتمثل أبرز تلك الشروط فيما يلي: