خطوات الاستعلام عن وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1445 في السعودية

بحلول يوم 20 من شهر محرم من العام 1414 هجري تم تأسيس “وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد” بالمملكة العربية السعودية، ويجدر الإشارة إلى أن الوزارة تتولى كافة المهام التي تتعلق بـ” الأوقاف الخيرية” وأيضاً “شؤون المساجد والمصليات”، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تُشرف الوزارة على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وخلال الفترة المُنصرمة تم الإعلان عن إتاحة بعض الوظائف من قِبل الوزارة، وبعد أن انتهت فترة التقديم ومُراجعة الطلبات سوف نُوضح لكم كيفية الاستعلام عن وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1445 في السعودية.

استعلام وظائف الشؤون الإسلامية 2023

يُمكن لكافة المُتقديم الاستعلام المُباشر بطريقة إلكترونية تماماً عن نتائج تِلك الوظائف، حيث يثمكن الاستعلام عن وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1445 من خلال:

التوجه المُباشر إلى “مِنصة التوظيف” التي تتبع لـ”وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد”.

يتبع ذلك تسجيل الدخول من خلال المِنصة المُباشرة أو مِنصة “النفاذة الوطني المُوحد” عبر إرفاق بيانات التسجيل، ومن ثَم النقر على أيقونة “الاستعلام عن الطلب”.

سوف يقوم المُستعلم الآن بالاختيار من بين أي من الطُرق المُوضحة.

بعد إتمام الخطوات السابق ذكرها سوف يتم إرفاق:

الهوية الوطنية. رقم الطلب. الكود المرئي.

بعد ذلك سوف تنبثق نافذة جديدة بها “حالة الطلب”، وعِند الاستعلام سوف يتم إدراج:

الهوية الوطنية. التقويم الميلادي والهجري. تاريخ الميلادي بـ”اليوم – الشهر – السنة”. كتابة “كود التحقق المرئي”.

في الأخير سوف تظهر حالة الطلب الخاص بالمُتقدم.

ما هي شروط التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية؟

هُناك بعض الشروط التي يجب توافرها بكافة المُتقدمين على تِلك الوظائف، وتتمثل الضوابط المُعلن عنها في: