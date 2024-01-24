خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر الجوازات| وشروط تجديدها

أتاحت المديرية العامة للجوازات إمكانية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر، حيث توفر الحكومة في المملكة العربية السعودية الكثير الخدمات الإلكترونية للمغتربين، مثل الاستعلام عن صلاحية الإقامة وكيفية التجديد لها، ودفع رسوم التجديد من أجل التيسير على المغتربين، بالإضافة إلى إمكانية استخراج جواز السفر للمواطنين أو تجديده من خلال المنصة نفسها بكل سهولة في خطوات بسيطة.

خطوات الاستعلام بكل سهولة

يتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية، ويكون ذلك من خلال الخطوات التالية:

أولًا الدخول على بوابة الخدمات أبشر الإلكترونية.

اختيار خدمات الأفراد والضغط عليها.

يتم عمل التسجيل بالموقع إذا كانت هذه المرة الأولى لزيارة الموقع.

تسجيل اسم المقيم ورقم الإقامة.

إدخال الرمز الخاص بالتحقق.

تحديد خدمة الاستعلام عن صلاحية إقامة.

سيعرض الموقع كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة وكذلك إقامة التابعين من الأسرة.

شروط تجديد إقامة المغتربين

حددت الحكومة السعودية شروطًا من أجل تجديد الإقامة للمغتربين، وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون المغترب عاملًا في أحد الشركات أو المؤسسات أو تابعًا لأحد الأفراد السعوديين داخل المملكة.

تقديم صورتين شخصيتين إلى مديرية الجوازات.

سداد كافة الرسوم لتجديد الإقامة، وسداد الغرامات للتأخير إن وجدت.

يشترط أن يكون المقيم مسجلا بالعمل وغير منقطع عنه.

يتم سداد غرامة قدرها 500 ريال سعودي، في حالة التأخر عن تجديد الإقامة في موعدها.

في حالة التأخر لمرة ثانية عن تجديد الإقامة يتم دفع غرامة قدرها 1000 ريال سعودي.

عند التأخر عن التجديد للمرة الثالثة، لا يتم تجديد الإقامة ويتم ترحيل المقيم ومغادرة المملكة.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه المديرية الرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين، لافتة إلى أنه يُمكن الحصول على الخدمات الإضافية للمواطنين والمقيمين والتابعين لهم والوافدين من خلال خدمة تواصل الإلكترونية التي تتيح الاستعلامات الفورية في العديد من أمور التأشيرات والجوازات، لافتة إلى أنه يُمكن أيضًا الآن من استخراج تأشيرات الزيارة المتعددة العائلية والتأشيرات الأخرى العادية من خلال موقع وزارة الخارجية والحصول على كافة المعلومات الأخرى التي يبحث عنها المقيم.