خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد لشهر سبتمبر 2023

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن بدء صرف رواتب المتقاعدين للعسكريين والمدنيين اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، لهذا سنوضح لكم في السطور طريقة الاستعلام عن المعاش.

شعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- ا

موعد صرف راتب التقاعد في السعودية

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن راتب التقاعد يتم صرفه يوم 25 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود إجازة يتم تقديم أو تأخير الصرف وفقًا لما تحدده المؤسسة، فضلاً عن أن الموعد الرسمي لصرف لهذا الشهر هو اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن راتب التقاعد، وفقًا لما يلي:-