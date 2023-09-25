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خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد لشهر سبتمبر 2023

مصطفى شاهين

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن بدء صرف رواتب المتقاعدين للعسكريين والمدنيين اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، لهذا سنوضح لكم في السطور طريقة الاستعلام عن المعاش.

شعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

شعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- ا

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موعد صرف راتب التقاعد في السعودية

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن راتب التقاعد يتم صرفه يوم 25 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود إجازة يتم تقديم أو تأخير الصرف وفقًا لما تحدده المؤسسة، فضلاً عن أن الموعد الرسمي لصرف لهذا الشهر هو اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023.

موعد صرف راتب التقاعد سبتمبر 2023

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن راتب التقاعد، وفقًا لما يلي:-

- صورة 1 - خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد لشهر سبتمبر 2023- صورة 2 - خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد لشهر سبتمبر 2023

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد برقم الهوية

  • في البداية يتم الذهاب إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  • القيام بإدخال اسم المستفيد ورقم الهوية.
  • الضغط على زر “تسجيل الدخول”.
  • ثم يتم التوجه إلى الاستعلام عن المستحقات التأمينية.
  • ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل الخاصة براتب التقاعد.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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