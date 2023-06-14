خطوات الاستعلام عن تأمين سيارة برقم الهوية عبر منصة أبشر

وفرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن تأمين السيارة إلكترونياً من خلال منصة أبشر التابعة للوزارة لتكون ضمن سلسلة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الحكومة في المملكة لكل من المواطنين والمقيمين، وذلك من أجل الاستعلام بسهولة عن تأمين المركبات وتجديد التأمين بسهولة من خلال الإنترنت.

الاستعلام عن تأمين مركبة

يمكن الاستعلام عن تأمين المركبة إلكترونياً من خلال منصة أبشر وذلك عن طريق أتباع الخطوات التالية:-

الذهاب إلي موقع منصة أبشر “من هنا”.

اختيار أبشر للأفراد.

تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ورقم السر.

تقوم بكتابة رقم التحقق المرئي ثم الضغط على زر الدخول.

اختيار من القائمة خدمات المركبات.

بعد ذلك تقوم باختيار صلاحية التأمين.

تكتب رقم الهوية ورقم لوحة السيارة.

الضغط على زر الاستعلام.

يتم عرض لك صلاحية التأمين.

شروط تجديد تأمين السيارة

وضعت شركات التأمين في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط التي لابد من أن تتوافر وذلك من أجل تجديد تأمين السيارة وهذه الشروط تكون تبعاً النحو التالي:-

يشترط أن يتم تجديد التأمين قبل تاريخ انتهاء الوثيقة.

أن يتم إجراء الفحص الدوري للسيارة.

دفع رسوم تأمين السيارة.

عدم وجود مخالفات مرورية على السيارة وفي حالة وجود مخالفات يتم سدادها.

الاستعلام عن تأمين مركبة عبر تطبيق نجم

يمكن الاستعلام عن تأمين السيارة من خلال تطبيق نجم وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

فتح تطبيق نجم علي الهاتف المحمول.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق اسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من الخدمات “مركباتي”.

بعد ذلك تقوم باختيار المركبة والضغط على مؤشر التالي.

بعد ذلك اختيار وثيقة التأمين.

يتم عرض لك بيانات وثيقة التأمين في صفحة أخري.

تجديد تأمين السيارة من ابشر