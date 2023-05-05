خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر إلكترونيًا في السعودية 2023

إدارة المرور بالمملكة العربية السُّعُودية توفر لمواطنيها إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية التي يرتكبونها بدون عمد أثناء قيادتهم السيارة بطرق عديدة، أبرزها: الاستعلام برقم الهوية الوطنية، أو من خلال رقم المخالفة بعينها، و في هذا المقال سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر، وبعض إجراءات أخرى لها علاقة بذلك عبر موقعنا نجوم مصرية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر

تتيح وزارة الداخلية السُّعُودية عبر التطبيق الخاص بخدماتها “أبشر” الإلكتروني إمكانية الفحص والمتابعة لكافة المخالفات التي تم تحريرها ضد كل المخالفين والمتعديين على قوانين السير التي تم تحديدها من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.

كما أنَّه بإمكان أي شخص بالمملكة العربية السُّعُودية الاستعلام عن حقيقة المخالفة المرورية لأي شخص من أهله أو تربطه علاقة قوية به وذلك على النحو التالي:

فرد من أفراد الأسرة.

أحد المكفولين منه.

في حالة كان الاستعلام لمركبات خاصة بجهة حكومية يمكن لهذه الجهات من خلال حسابها الخاص عبر منصة أبشر الإلكترونية أن يتم الاستعلام عن مخالفة مرورية خاصة بسيارتها.

طريقة الاستعلام عن مخالفة شخص آخر من موقع أبشر

في البداية قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص في منصة أبشر من هنا.

انقر فوق الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية.

يجب تحديد نوع الوثيقة التي ترغب في الاستعلام من خلالها مثل (رقم الحدود، جواز السفر، رقم الهوية للمواطن، رقم الإقامة للمقيم).

أدخل كل بيانات الشخص الذي ترغب في الاستعلام عنه.

أكمل التحقق بكتابة رمز التحقق المرئي.

اضغط فوق عرض.

انقر على تفاصيل المخالفة المرورية ومعرفتها إذا تم سدادها أم لا.

الاستعلام عن مخالفات شخص آخر من تطبيق أبشر

افتح التطبيق ثم سجل دخولك لحسابك الشخصي بتطبيق أبشر.

اضغط فوق قائمة المخالفات المرورية.

تظهر أمامك صفحة بها كل معلوماتك الكاملة وهل تم تسديد المخالفة أو لا.

انقر فوق أيقونة الاستعلام الموجودة بالصفحة الرئيسية في التطبيق.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية للشخص الذي ترغب في الاستعلام عنه.

ستظهر لك على الفور تفاصيل المخالفات المرورية.

معرفة المخالفات المرورية من فريق الدعم

يمكن لجميع المواطنين السعوديين وكل من يقيم بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن مخالفاتهم المرورية أو حتى مخالفات أي شخص آخر بكل سهولة من خلال التواصل مع فريق الدعم عبر الأرقام التالية: