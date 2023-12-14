خطوات الإستعلام عن سمة وطريقة طباعة التقرير

تأسست شركة سمة للمعلومات الائتمانية في عام 2008 كشركة مساهمة محدودة، حيث تهدف الشركة إلى جمع المعلومات الديموغرافية وتحليلها، بالإضافة إلى تحليل المتغيرات المالية الأخرى لمساعدة شركات الائتمان في فهم سلوك العملاء واتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى هذه المعلومات، قد تم تحويل شركة سمة إلى شركة مساهمة مقفلة في عام 2014 كما تمتلك الشركة تطبيقًا خاصًا يقدم خدمات مميزة.

استعلام سمة برقم الهوية مجانًا

استعلام سمة برقم الهوية مجانًا

قم بالانتقال إلى خدمة الاستعلام في سمة برقم الهوية .

قُم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.

اكتب رقم الهوية في الجزء العلوي من واجهة الموقع.

اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ستظهر المعلومات المتاحة عبر الموقع.

الاستعلام عن سمة برقم السجل المدني

ادخل إلى موقع شركة سمة الإلكتروني.

اكتب رقم السجل المدني في حقل البحث في الجزء العلوي من الموقع.

اضغط على زر “Enter” للبحث أو اضغط على زر “البحث” المشابه لرمز المكبر.

انتظر حتى يعرض الموقع النتائج التي تم البحث عنها.

طريقة طباعة تقرير سمة برقم الهوية

قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة سمة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك المجاني.

أدخل رقم الهوية المرتبط بالسجل المدني في الحقل المخصص.