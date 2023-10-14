خطوات الإستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية 1445

بفضل التطور التقني الكبير في المملكة العربية السعودية، يمكن للمواطنين والمقيمين الإستفادة من الخدمات الإلكترونية للوزارات الحكومية بسهولة ويسر، وهذا يشمل الإستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية، حيث تم تسهيل الوصول إلى هذه الخدمة من خلال موقع منصة صحتي الإلكتروني، الذي يمكن الوصول إليه بسهولة عبر الإنترنت.

الإستعلام عن الإجازات المرضية

توفر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الصحة السعودية من خلال منصة صحتي تسهيلاً كبيرًا للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتُعتبر خدمة الإستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية أمر بسيط ومفيد للأفراد، حيث يمكنهم الحصول على معلومات حول حالتهم الصحية والإجازات المرضية بكل يسر وسرعة.

كيفية الإستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية

الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية عبر منصة صحتي:

ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة صحتي الإلكترونية.

ستجد أيقونة “الإستعلام عن إجازة مرضية” على شاشة المنصة الرسمية انقر عليها.

قم بإدخال رقم الخدمة الخاص بك في الحقل المخصص له.

بعد ذلك، ادخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك بدقة.

انقر على أيقونة “استعلام”.

ستظهر المنصة الآن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بطلب الإجازة المرضية الخاص بك.