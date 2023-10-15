خطوات استخراج جواز السفر لأول مرة والرسوم والأوراق المطلوبة

يتساءل الكثير من الناس قبل التفكير في السفر خارج البلاد عن الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر وما هي الرسوم التي يجب دفعها وسوف نقدم لكم في هذا المقال الإجابة على هذه التساؤلات وسوف نقدم لكم الأوراق اللازمة لتجديد جواز السفر ثم خطوات واجراءات استخراج جواز السفر.

أولا ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر؟؟

البطاقة الشخصية سارية شهادة الميلاد المميكنة لمن هم أقل من 15 عام 4 صور شخصية ألوان حديثة خلفيتها بيضاء مقاس 4 × 6 مستند رسمي يحدد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور المؤهل الدراسي في حالة إذا كان المؤهل غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

ثانيا اجراءات استخراج جواز السفر

التوجه إلى قسم الجوازات التابع لمحل الإقامة وسحب نموذج 29 جوازات وكتابة البيانات المطلوبة.

تقديم المستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص حتى يتم مراجعتها وتقدير الرسوم.

دفع الرسوم عند الموظف المختص واستلام إيصال يفيد تقديم المستندات.

الانتظار حتى موعد استلام جواز السفر ثم الذهاب لمصلحة الجوازات في الموعد المحدد لاستلامه.

ثالثا رسوم استخراج جواز السفر

تختلف رسوم استخراج جواز السفر العادي عن جواز السفر المستعجل فقد قررت وزارة الداخلية رسوم جواز السفر العادي ب 505 جنية أما رسوم استخراج جواز السفر المستعجل 750 جنية.

رابعا خطوات تجديد جواز السفر على الإنترنت

إذا كنت ترغب في تجديد جواز السفر إلكترونيا على الإنترنت فيمكنك اتباع بعض الخطوات التالية: