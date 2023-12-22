خطوات استخراج بطاقة امتياز الرقمية لكبار السن 1445هـ .. وشروط استخراجها

تعتبر بطاقة الامتياز الرقمية لكبار السن مبادرة متميزة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف توفير خدمات متقدمة لفئة كبار المواطنين، تُعتبر هذه البطاقة تجسيدًا للابتكار والفاعلية في تلبية احتياجات هذه الفئة الهامة من المجتمع، توفر البطاقة مجموعة متنوعة من الخدمات والامتيازات التي تُعنى بصحتهم وراحتهم النفسية والاجتماعية.

خطوات استخراج بطاقة امتياز الرقمية لكبار السن

توفير خدمات متطورة لكبار السن

تمثل بطاقة الامتياز الرقمية لكبار السن خطوة متقدمة ضمن التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، حيث تُقدم مجموعة شاملة من الخدمات المتطورة المُصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات ومتطلبات كبار السن، تُعتبر هذه البطاقة أحد الأساسيات الرئيسية في برنامج التنمية الاجتماعية، وتُسهم بشكل فعّال في تحسين جودة الحياة لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، من خلال توفير خدمات متقدمة ومخصصة تسهّل حياتهم وتوفر لهم الراحة والرعاية اللازمة.

خطوات استخراج بطاقة امتياز الرقمية لكبار السن

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ادخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في حال كان لديك حساب سابق.

اختر “الخدمات الإلكترونية”.

قم بالضغط على “بطاقة الامتياز الرقمية لكبار السن”.

اتبع الإرشادات لاستكمال الطلب واستخراج البطاقة.

قم بتحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من متجر التطبيقات أو عبر الموقع الرسمي للوزارة.

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد.

بعد الدخول، اضغط على “طلب إصدار بطاقة الامتياز”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، والبريد الإلكتروني.

بعد ذلك، قم برفع صورة شخصية واضغط على “تقديم الطلب” لاستكمال العملية.

شروط استخراج ببطاقة امتياز لكبار السن