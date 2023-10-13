هل قدمت بلاغًا عن هروب شخص ما، ثم قررت إلغاءه؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت لست وحدك، هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل شخصًا يرغب في إلغاء بلاغ الهروب، مثل عودة الشخص الهارب أو التوصل إلى حل ودي مع الطرف الآخر، في هذا المقال، سوف نناقش خطوات إلغاء بلاغ الهروب والشروط الواجب توافرها عند تقديم الطلب.

خطوات إلغاء بلاغ الهروب والشروط الواجب توافرها عند تقديم البلاغ

ما هو بلاغ الهروب؟

بلاغ الهروب هو بلاغ يقدمه الكفيل إلى الجهات المختصة ضد العامل الوافد عند اختفائه أو غيابه عن العمل دون إذن الكفيل. ويترتب على بلاغ الهروب منع العامل من السفر أو تجديد الإقامة أو العمل لدى كفيل آخر.

خطوات إلغاء بلاغ الهروب

لإلغاء بلاغ الهروب على موقع ابشر، يجب على العامل والكفيل اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع ابشر.

النقر على خدمات الأفراد.

النقر على خدمة إدارة بلاغات التغيب.

النقر على خدمة إلغاء بلاغ هروب.

إدخال بيانات العامل والكفيل.

إرفاق المستندات المطلوبة، مثل اتفاقية صلح أو تقرير طبي أو شكوى ضد الكفيل.

النقر على إرسال.

تفاصيل إلغاء بلاغ الهروب 1445

في عام 1445، تم إصدار نظام جديد لإلغاء بلاغات الهروب، وفقًا لهذا النظام، يمكن إلغاء بلاغ الهروب في الحالات التالية:

إذا حضر العامل إلى الكفيل وأبرما صلحًا.

إذا أثبت العامل أن غيابه كان بسبب قاهر خارج عن إرادته، مثل المرض أو تعرضه لحادث.

إذا تقدم العامل بشكوى ضد الكفيل تثبت تعرضه للإساءة أو الاستغلال.

إذا تنازل الكفيل عن بلاغ الهروب.

إذا سدد العامل جميع المستحقات المالية المترتبة عليه للكفيل.

ملاحظات:

يجب أن يكون طلب إلغاء بلاغ الهروب موقعًا من العامل والكفيل.

سيتم التحقيق في طلب إلغاء البلاغ، وفي حالة الموافقة عليه، سيتم إلغاء حظر السفر وتجديد الإقامة للعامل.

إذا لم يتم إلغاء بلاغ الهروب، يمكن للعامل تقديم شكوى إلى وزارة العمل أو الجهات المختصة الأخرى.

اقرأ كذلك: متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي؟ وطريقة الاستعلام عنه

الشروط الواجب توافرها لتقديم بلاغ هروب عامل منزلي؟

لتقديم بلاغ هروب عامل منزلي، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

أن يكون العامل المنزلي مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

أن يكون لدى العامل المنزلي إقامة سارية المفعول.

أن يكون لدى العامل المنزلي رقم تأميني.

أن يكون لدى العامل المنزلي عقد العمل ساري الصلاحية.

كيف يمكن تقديم بلاغ هروب عامل منزلي؟

لتقديم بلاغ هروب عامل منزلي، يمكن الكفيل الذهاب إلى إدارة الوافدين في الجوازات والهجرة وتقديم طلب بلاغ هروب، يجب على الكفيل أن يحضر معه جواز سفره ساري المفعول، وإثبات كفالته للعامل المنزلي، وأي مستندات أخرى تثبت هروب العامل المنزلي.

ملاحظات:

يجب أن يكون طلب بلاغ الهروب موقعًا من الكفيل.

سيتم التحقيق في طلب بلاغ الهروب، وفي حالة الموافقة عليه، سيتم منع العامل المنزلي من السفر أو تجديد الإقامة أو العمل لدى كفيل آخر.

إذا لم يتم الموافقة على طلب بلاغ الهروب، يمكن الكفيل تقديم شكوى إلى وزارة العمل أو الجهات المختصة الأخرى.

عقوبة التهرب من العمل والتستر على عامل هارب

غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، في حالة إثبات هروب العامل من العمل لأول مرة.

ترحيل العامل من المملكة، فور إثبات هروبه من العمل، دون علم صاحب المنشأة.

الحرمان من دخول المملكة مرة أخرى، في بعض الحالات.

غرامة مالية تقدر ب 100 ألف ريال سعودي، إلى جانب السجن لمدة 6 أشهر، في حالة التستر على عامل هارب.

إغلاق الشركة لمدة عام كامل، في حالة ثبوت التستر على عامل هارب من قبل الكفيل.

غرامة مالية تقدر ب 100 ألف ريال سعودي، إلى جانب السجن لمدة 6 أشهر، في حالة التستر على عامل هارب من قبل المؤسسة.

إجراءات السلطات السعودية بعد تقديم بلاغ هروب عامل منزلي

بعد تقديم بلاغ هروب عامل منزلي، تتخذ السلطات السعودية الإجراءات التالية:

تحقق السلطات في بلاغ الهروب وتستمع إلى إفادات الكفيل والعامل المنزلي إذا كان موجودًا.

إذا ثبتت صحة بلاغ الهروب، تقوم السلطات بمنع العامل المنزلي من السفر أو تجديد الإقامة أو العمل لدى كفيل آخر.

إذا كان العامل المنزلي متواجدًا في المملكة العربية السعودية، تقوم السلطات بترحيله إلى بلده الأصلي.

إذا كان العامل المنزلي خارج المملكة العربية السعودية، تقوم السلطات بإبلاغ السلطات في بلاده الأصلي بفرض حظر سفر عليه.

اطلع على: كيف اعرف استحقاقي في الدعم السكني؟ بالخطوات

أهمية خدمة إلغاء بلاغ الهروب

خدمة إلغاء بلاغ الهروب عبر منصة أبشر هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تتيح للكفلاء إلغاء بلاغات الهروب التي قدموها ضد عمالهم المنزليين، تكتسب هذه الخدمة أهمية كبيرة لعدد من الأسباب، منها:

سهولة الاستخدام: يمكن للكفلاء إلغاء بلاغات الهروب من خلال منصة أبشر الإلكترونية، دون الحاجة إلى الذهاب إلى إحدى إدارات الوافدين في الجوازات والهجرة.

سرعة الإنجاز: تتم معالجة طلبات إلغاء بلاغات الهروب عبر منصة أبشر بسرعة كبيرة، حيث تتم الموافقة على الطلبات المستوفية للشروط في غضون ساعات قليلة.

تقليل التأثيرات السلبية على العمال المنزليين: عندما يقدم الكفيل بلاغ هروب ضد عامله المنزلي، يتم منع العامل من السفر أو تجديد الإقامة أو العمل لدى كفيل آخر، وهذا قد يؤدي إلى العديد من التأثيرات السلبية على العامل المنزلي، مثل تراكم الرسوم المالية عليه، وعدم تمكنه من العودة إلى بلده الأصلي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خدمة إلغاء بلاغ الهروب عبر منصة أبشر تساعد على حماية حقوق العمال المنزليين، وتضمن معاملتهم بكرامة واحترام.

إذا كنت عاملًا وافدًا لديك بلاغ هروب، فلا داعي للقلق، فهناك الآن نظام جديد لإلغاء بلاغات الهروب يسهل على العمال إلغاء بلاغات الهروب وإلغاء حظر السفر وتجديد الإقامة.