خطوات إصدار وثيقة العمل الحر إلكترونيًا فى السعودية 2023

تقدم وزارة الموارد البشرية السعودية خدمة إصدار وثيقة العمل الحر إلكترونياً التي تعتبر من أهم الخدمات التي توفرها الوزارة للمواطنين، وتقدم العديد من المزايا لحاملها، من أهمها فتح حساب بنكي يرتبط بالنشاط الخاص به، وكذلك التسوق والحصول على تمويل من نفاذ التابع لبنك التنمية الاجتماعية الذي يهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة، كما أنه مفيد لأصحاب الأعمال الخاصة ليحسن المشروعات وتنميتها للحصول على قرض فائدة، لذلك أتاحت الوزارة “منصة العمل الحر الإلكترونية” حتى يقوم المواطنين والمواطنات في المملكة بالتسجيل لإصدار وثيقة العمل الحر.

شروط وثيقة العمل الحر

وضعت وزارة الموارد البشرية العديد من الشروط البسيطة حتى يتمكن المواطن من إصدار وثيقة العمل الحر وهي كالتالي:

أن يكون الشخص حامل للجنسية السعودية.

لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عاماً.

يكون لدي المتقدم حساب عبر منصة أبشر الإلكترونية.

مع العلم أن مدة وثيقة العمل الحر هي عام واحد ويتم تجديدها سنوياً عبر بوابة العمل الحر، ويمكن للمواطن الحصول على خمسة وثائق للعديد من المهن.

خطوات إصدارها

حتى تتمكن من استخراج وثيقة العمل الحر عليك إتباع هذه الخطوات:

تسجيل الدخول على منصة العمل الحر.

وعند الدخول على الصفحة الرئيسية اختر “أصدر وثيقتك”.

أدخل رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم أدخل كود التحقق المرسل لك على هاتفك المحمول.

سيتم فتح مربعات تحديد الفئة والمهنة.

ثم رفع الملفات كـ (المؤهل والمستندات الخاصة بالدورات) التي يتم الحصول عليها عبر منصة “دروب”.

انقر على خانة “الإقرار والتعهد”.

ثم زر “التالي”.

وكذلك تكون أتممت جميع الخطوات بنجاح، وخلال أيام يتم إصدار الوثيقة.

تجديد وثيقة العمل الحر

عند انتهاء وثيقة العمل وترغي في تجديدها أو اقترب موعد انتهاءها عليك إتباع هذه الخطوات:

الدخول على منصة العمل الحر.

تسجيل بيانات (الاسم وكلمة المرور)

اختيار “تجديد الوثيقة”.

حمل جميع الأوراق المطلوبة.

ثم اضغط على زر “إصدار وثيقة جديدة”.

وبذلك تكون قد قمت بإصدار وثيقة عمل جديد إلكترونياً دون الذهاب إلى أي دوائر حكومة.