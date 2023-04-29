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خطوات إصدار وثيقة العمل الحر إلكترونيًا فى السعودية 2023

معز الصافي

تقدم وزارة الموارد البشرية السعودية خدمة إصدار وثيقة العمل الحر إلكترونياً التي تعتبر من أهم الخدمات التي توفرها الوزارة للمواطنين، وتقدم العديد من المزايا لحاملها، من أهمها فتح حساب بنكي يرتبط بالنشاط الخاص به، وكذلك التسوق والحصول على تمويل من نفاذ التابع لبنك التنمية الاجتماعية الذي يهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة، كما أنه مفيد لأصحاب الأعمال الخاصة ليحسن المشروعات وتنميتها للحصول على قرض فائدة، لذلك أتاحت الوزارة “منصة العمل الحر الإلكترونية” حتى يقوم المواطنين والمواطنات في المملكة بالتسجيل لإصدار وثيقة العمل الحر.

خطوات إصدار وثيقة العمل الحر إلكترونيًا فى السعودية 2023

شروط وثيقة العمل الحر

وضعت وزارة الموارد البشرية العديد من الشروط البسيطة حتى يتمكن المواطن من إصدار وثيقة العمل الحر وهي كالتالي:

  • أن يكون الشخص حامل للجنسية السعودية.
  • لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عاماً.
  • يكون لدي المتقدم حساب عبر منصة أبشر الإلكترونية.

مع العلم أن مدة وثيقة العمل الحر هي عام واحد ويتم تجديدها سنوياً عبر بوابة العمل الحر، ويمكن للمواطن الحصول على خمسة وثائق للعديد من المهن.

شروط الحصول على وثيقة العمل الحر

خطوات إصدارها

حتى تتمكن من استخراج وثيقة العمل الحر عليك إتباع هذه الخطوات:

  • تسجيل الدخول على منصة العمل الحر.
  • وعند الدخول على الصفحة الرئيسية اختر “أصدر وثيقتك”.
  • أدخل رقم الهوية وكلمة المرور.
  • ثم أدخل كود التحقق المرسل لك على هاتفك المحمول.
  • سيتم فتح مربعات تحديد الفئة والمهنة.
  • ثم رفع الملفات كـ (المؤهل والمستندات الخاصة بالدورات) التي يتم الحصول عليها عبر منصة “دروب”.
  • انقر على خانة “الإقرار والتعهد”.
  • ثم زر “التالي”.
  • وكذلك تكون أتممت جميع الخطوات بنجاح، وخلال أيام يتم إصدار الوثيقة.
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خطوات إصدار وثيقة العمل الحر إلكترونيًا فى السعودية 2023

تجديد وثيقة العمل الحر

عند انتهاء وثيقة العمل وترغي في تجديدها أو اقترب موعد انتهاءها عليك إتباع هذه الخطوات:

  • الدخول على منصة العمل الحر.
  • تسجيل بيانات (الاسم وكلمة المرور)
  • اختيار “تجديد الوثيقة”.
  • حمل جميع الأوراق المطلوبة.
  • ثم اضغط على زر “إصدار وثيقة جديدة”.

وبذلك تكون قد قمت بإصدار وثيقة عمل جديد إلكترونياً دون الذهاب إلى أي دوائر حكومة.

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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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