خطوات إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني 1445 .. والشروط اللازمة والرسوم

قامت وزارة الداخلية بجهود ملحوظة لتسهيل عملية استخراج جواز السفر الإلكتروني للمواطنين، بهدف تسهيل عمليات السفر والتنقل خارج البلاد، يمكن للمواطنين الإستفادة من هذه الخدمة الرائدة من خلال زيارة موقع وزارة الداخلية، تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين القيام بعمليات استخراج جواز السفر بسهولة ويسر، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير وسيلة فعّالة لتنظيم السفر خارج البلاد.

إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني 1445

جواز السفر السعودي الجديد

يُمثل جواز السفر السعودي الجديد وثيقة رسمية إلكترونية تم تطويرها لخدمة مواطني المملكة العربية السعودية الذين يحملون الجنسية السعودية، قام مكتب الجوازات السعودي بجهود مستمرة لتوفير هذا الجواز الجديد الذي يحتوي على شريحة إلكترونية، تحمل جميع البيانات الشخصية اللازمة للجهات الرسمية في المطارات لتسهيل التعامل مع حامل الجواز، يُمكن إصدار الجواز الإلكتروني من خلال منصة أبشر عبر حجز موعد مسبق قبل زيارة مكتب الجوازات، وما يميز هذا الجواز هو أنه تم تصميمه بمواصفات عالمية عالية لجوازات السفر، حيث يتميز بوجود شريحة إلكترونية تسهم في تعزيز مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز.

طريقة استخراج جواز السفر الإلكتروني 1445

الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.

النقر على أيقونة “خدمة إصدار جواز سفر”.

اختيار أيقونة “كافة الأفراد المشاركين بالجواز من خلال النظام”.

إدخال الاسم الشخصي والمستفيد.

إضافة جميع الوثائق والبيانات المطلوبة عبر الموقع، مثل الصورة الشخصية والألقاب والأسماء باللغة الإنجليزية.

إدخال المدينة التي ينتمي إليها المتقدم.

دفع رسوم استخراج جواز السفر الجديد والتي تبلغ خمسة عشر ريالًا سعوديًا.

متطلبات إصدار جواز سعودي جديد

يتعين على المواطن السعودي الراغب في استخراج جواز سفر جديد من الفئة الجديدة أن لا يكون لديه جواز سفر سابق.

يتم دفع رسوم الخدمة عبر خدمة سداد الإلكترونية.

يجب تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة في حال وجودها.

يتطلب وجود بصمة وصورة ملونة وواضحة للمواطن أو المواطنة المتقدم للاستخراج.

يجب ألا يكون المتقدم مرافقًا لأحد بجواز سفر آخر.

يتعين دفع رسوم الخدمة والتي تبلغ 300 ريال سعودي لصالح جواز صالح لخمس سنوات، و600 ريال سعودي لجواز صالح لعشر سنوات.

يجب أن يكون المتقدم داخل المملكة عند تقديم طلب استخراج الجواز الجديد.

حجز موعد أبشر تجديد جواز سفر 1445

يمكن القيام بذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر.

النقر على أيقونة الجوازات من قائمة التبويب المخصصة للمواعيد.

إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

إدخال رمز الصورة وتأكيد الهوية.

التحول إلى خدمة المواعيد بعد قراءة الملاحظات المعروضة.

النقر على خيار “حجز موعد جديد”.

النقر على أيقونة خدمة تجديد جواز السفر.

اختيار المنطقة وتحديد عدد العمليات المراد إجراؤها.

النقر على أيقونة “التالي” واختيار إحدى دوائر الجوازات القريبة.

تحديد الموعد المناسب والنقر على أيقونة “تأكيد”.

رسوم تجديد جواز السفر السعودي الجديد 1445

قيمة رسوم تجديد جواز السفر السعودي الجديد لمدة خمس سنوات تبلغ 300 ريال سعودي.

قيمة رسوم تجديد جواز السفر السعودي الجديد لمدة عشر سنوات تبلغ 600 ريال سعودي.

يجب أن يكون التجديد لمدة عشر سنوات للأفراد الذين تجاوزوا سن 21 عامًا.

شروط الحصول على جواز سفر لمن يزيد عن 15 عام

يجب على الأفراد الذين تجاوزوا سن الخامسة عشرة عامًا إرفاق الجواز القديم في حالة تجديد الجواز.

للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، يتطلب الحصول على موافقة من ولي الأمر لاستخراج جواز سفر إلكتروني جديد.

يجب أن يكون لديهم حساب على نظام أبشر الإلكتروني.

يتطلب الإجراء تسجيل الدخول إلى العنوان الوطني.

يجب عليهم سداد جميع رسوم إجراءات تجديد وإصدار الجواز.

يرجى متابعة الموقع الرسمي للتحقق من أي تحديثات في الشروط والإجراءات.

شروط الحصول على جواز سفر للأطفال أقل من 15 عام

في حال تجديد جواز السفر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، يجب إحضار جواز السفر القديم إذا كان متاحًا.

يتعين إضافة اسم الطفل إلى سجل الأسرة كجزء من إجراءات الحصول على جواز السفر.

يجب سداد جميع تكاليف إصدار جواز السفر بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة.

يتطلب الإجراء تقديم عدد 2 صورة شخصية للطفل المتقدم للحصول على جواز السفر، ويجب أن تكون الصور ملونة وواضحة.