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خصومات سابتكو | طريقة حجز رحلات النقل الجماعي باستخدام الرمز الترويجي saptco

أحمد صفي الدين

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية حجز تذاكر رحلات النقل الجماعي سابتكو بأفضل سعر، وذلك من خلال استخدام الرموز الترويجية التي توفرها الشركة عبر الحسابات الرسمية الخاصة بها، ومن خلال هذا المقال نشارك معكم طريقة حجز رحلات سابتكو للنقل الجماعي باستخدام الرمز الترويجي.

طريقة حجز رحلات النقل الجماعي سابتكو باستخدام الرمز الترويجي

تصميم يحتوي على أحد سيارات رحلات سابتكو - مصدر الصورة: تصميم الكاتب احمد صفي الدين

استخدام الرمز الترويجي سابتكو

يتم التسجيل في رحلات النقل الجماعي من سابتكو باستخدام الرمز الترويجي من خلال اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية:

حجز رحلات النقل الجماعي سابتكو واستخدام الرمز الترويجي
صفحة حجز رحلات سابتكو – مصدر الصورة: موقع سابتكو الرسمي
  • أولا يتم التوجه إلى الموقع الرسمي لشركة سايتكو للنقل الجماعي.
  • من صفحة الموقع الرئيسية يتم إدخال البيانات المطلوبة للحجز، وهي :
    • مكان المغادرة ومكان الوصول.
    • يتم كذلك تحديد تاريخ الوصول وتاريخ العودة.
    • الخطوة التالية هي تحديد عدد الركاب البالغين والأطفال والرضع.
  • لاستخدام الرمز الترويجي يتم الضغط على “لدي رمز ترويجي” وإدخال الرمز للحصول على الخصم.
  • الخطوة الأخيرة هي الضغط على خيار “احجز الآن”.

الحصول على الرمز الترويجي سابتكو

للحصول على الرمز الترويجي لشركة سابتكو والاستفادة من الخصومات يجب متابعة الحسابات الرسمية للشركة، وهي كالتالي:

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أحمد صفي الدين

كاتب ومدون مصري، مهتم بإيصال أحدث الأخبار المحلية والعالمية إلى القارئ العربي، ومهتم أيضا بكل ما هو جديد في عالم التقنية والإنترنت.

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