“خصومات بنسبة 60%”.. عروض بنده السعودية على جميع المنتجات من 26 حتى 28 نوفمبر 2023

تعرض أسواق بنده في المملكة العربية السعودية العديد من العروض المميزة على المنتجات التي تقدمها، ويشمل ذلك المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية وغيرها من المنتجات بنسبة خصم مرتفعة تصل نحو 60% تعرف معنا فيما يلي على أهم العروض المتاحة حاليًا في المتجر.

لقطة شاشة من الصفحة الرسمية للمتجر علي فيس بوك

عروض بنده السعودية

تقدم أسواق بنده الكثير من العروض على الدواجن واللحوم مثل:

ساديا صدور دجاج بحجم 2 كيلو جرام 34.99 ريال سعودي بدلًا من 58.99 ريال سعودي.

ساديا دجاج بروستد كلاسيك شرائح 750 جرام بسعر 24.99 بدلًا من 34.99 ريال سعودي.

ساديا صدور دجاج 450 جم بسعر 10.99 ريال سعودي بدلا من 18.99 ريال سعودي.

مكعبات صدور دجاج بوزن 750 جرام وذلك بسعر 19.99 ريال.

أجنحة دجاج وزن 900 جرام بسعر 10.99 ريال سعودي.

ساديا افخاذ رفيعة أو غليظة 900 جرام بسعر 13.99 ريال سعودي.

سعر ساديا برجر دجاج بالبقسماط وزن 840 جم 18.99 ريال سعودي بدلًا من 27.49 ريال سعودي.

ساديا نقانق دجاج 340 جرام بسعر 4.50 ريال سعودي بدلًا من 6.99 ريال سعودي.

فيليه دجاج سيارا وزن 400 جرام بسعر 13.99 ريال سعودي.

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عروض هايبر بنده شهر نوفمبر

هناك الكثير من العروض المميزة على المنتجات الرائعة المتاحة حاليًا في أسواق بنده بالمملكة العربية السعودية وتشمل ما يلي: