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خدمة جديدة للمقيمين في المملكة.. “تسجيل المولود إلكترونيًا” من خلال منصة أبشر

دعاء الألفي

أتاحت منصة أبشر خدمة تسجيل المولود إلكترونيًا للمقيمين، بعد أن كانت هذه الخدمة متاحة للمواطنين فقط، وهي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، وذلك تحقيقًا لرؤيتها في تحويل جميع الخدمات إلى خدمات إلكترونية، بغرض توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين داخل أراضيها، حيث أصبح تسجيل المولود يتم من خلال خطوات بسيطة في دقائق معدودة، كما يتم إصدار شهادة الميلاد ووصولها إلى المنزل خلال وقت بسيط، وذلك بدلًا من التوجه إلى مكتب الأحوال المدنية للاستفادة من الخدمة. 

خدمة جديدة للمقيمين في المملكة.. "تسجيل المولود إلكترونيًا" من خلال منصة أبشر

صورة تجمع العائلة من الأب والأم ومولود جديد _ مصدر الصورة: اليوتيوب

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خطوات تسجيل المواليد الجدد

يتم تسجيل المولود إلكترونيًا في الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر، وذلك عن طريق خطوات بسيطة وهي:

  • في البداية قم بالتوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية
  • اختر أبشر أفراد. - صورة 1 - خدمة جديدة للمقيمين في المملكة.. "تسجيل المولود إلكترونيًا" من خلال منصة أبشر
  • ثم قم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور. 
  • بعد ذلك اختر خدماتي ثم أيقونة خدمات. - صورة 2 - خدمة جديدة للمقيمين في المملكة.. "تسجيل المولود إلكترونيًا" من خلال منصة أبشر
  • ثم اختر خدمة الأحوال المدنية، ثم اختر خدمة تسجيل المواليد. - صورة 3 - خدمة جديدة للمقيمين في المملكة.. "تسجيل المولود إلكترونيًا" من خلال منصة أبشر
  • اختر موافقة الشروط والأحكام ثم اضغط أيقونة التالي. - صورة 4 - خدمة جديدة للمقيمين في المملكة.. "تسجيل المولود إلكترونيًا" من خلال منصة أبشر
  • سيظهر أمامك سجل العائلة وبه اسم المولود الجديد. - صورة 5 - خدمة جديدة للمقيمين في المملكة.. "تسجيل المولود إلكترونيًا" من خلال منصة أبشر
  • اختر أيقونة تسجيل المولود بعد التأكد من صحة المعلومات. - صورة 6 - خدمة جديدة للمقيمين في المملكة.. "تسجيل المولود إلكترونيًا" من خلال منصة أبشر
  • ثم اختر توصيل الوثيقة إلى المنزل مع إدخال العنوان بشكل صحيح. 

شروط الاستفادة من الخدمة

هناك عدة شروط يلزم توافرها حتى يتم تسجيل المولود إلكترونيًا، وهي:

خدمة جديدة للمقيمين في المملكة.. "تسجيل المولود إلكترونيًا" من خلال منصة أبشر
صورة تجمع العائلة من الأب والأم ومولود جديد _ مصدر الصورة: اليوتيوب
  • أن يكون المستفيد من الخدمة لديه حساب على منصة أبشر وأن يكون الحساب مفعل. 
  • وجود عنوان وطني واضح ومسجل في الخدمة للحصول على وثيقة ميلاد الطفل من خلال البريد على العنوان المسجل. 
  • وجود بلاغ إلكتروني وارد من وزارة الصحة. 
  • بالنسبة السعوديين يشترط عدم تجاوز مدة تسجيل المولود 360 يوم من موعد ولادته. 
  • أما بالنسبة للمقيمين فيشترط عدم تجاوز مدة التسجيل 30 يوم من تاريخ الميلاد. 
  • في حالة التأخير عن المدة المحددة للتسجيل لابد من دفع الغرامة المالية المحددة في مكتب الأحوال المدنية. 

مميزات التسجيل الإلكتروني 

يعتبر تسجيل المواليد الجدد من خلال أبشر من الإجراءات الإلكترونية التي تتميز بعدة مزايا، منها:

  • توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.
  • الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة بسرعة وسهولة.
  • توفر الخدمة إمكانية تسجيل المولود الجديد في أي وقت وفي أي مكان. 
  • يمكن من خلال منصة أبشر متابعة حالة الطلب حتى الانتهاء منه.

  

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دعاء الألفي

دعاء الألفي حاصلة علي ليسانس آداب وتربية قسم لغة عربية، أحب الكتابة والتدوين منذ الصغر، وأعمل كمحرره فى موقع نجوم مصرية، وهدفي هو توصيل المعلومات القيمة والصحيحة وبأسهل وأبسط طريقة عبر موقع نجوم مصرية، أحب الكتابة وأعشق قراءة الكتب والقصص في أوقات الفراغ.

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