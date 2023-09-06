خدمة جديدة للمقيمين في المملكة.. “تسجيل المولود إلكترونيًا” من خلال منصة أبشر

أتاحت منصة أبشر خدمة تسجيل المولود إلكترونيًا للمقيمين، بعد أن كانت هذه الخدمة متاحة للمواطنين فقط، وهي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، وذلك تحقيقًا لرؤيتها في تحويل جميع الخدمات إلى خدمات إلكترونية، بغرض توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين داخل أراضيها، حيث أصبح تسجيل المولود يتم من خلال خطوات بسيطة في دقائق معدودة، كما يتم إصدار شهادة الميلاد ووصولها إلى المنزل خلال وقت بسيط، وذلك بدلًا من التوجه إلى مكتب الأحوال المدنية للاستفادة من الخدمة.

صورة تجمع العائلة من الأب والأم ومولود جديد _ مصدر الصورة: اليوتيوب

خطوات تسجيل المواليد الجدد

يتم تسجيل المولود إلكترونيًا في الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر، وذلك عن طريق خطوات بسيطة وهي:

في البداية قم بالتوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية .

اختر أبشر أفراد.

ثم قم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك اختر خدماتي ثم أيقونة خدمات.

ثم اختر خدمة الأحوال المدنية، ثم اختر خدمة تسجيل المواليد.

اختر موافقة الشروط والأحكام ثم اضغط أيقونة التالي.

سيظهر أمامك سجل العائلة وبه اسم المولود الجديد.

اختر أيقونة تسجيل المولود بعد التأكد من صحة المعلومات.

ثم اختر توصيل الوثيقة إلى المنزل مع إدخال العنوان بشكل صحيح.

شروط الاستفادة من الخدمة

هناك عدة شروط يلزم توافرها حتى يتم تسجيل المولود إلكترونيًا، وهي:

أن يكون المستفيد من الخدمة لديه حساب على منصة أبشر وأن يكون الحساب مفعل.

وجود عنوان وطني واضح ومسجل في الخدمة للحصول على وثيقة ميلاد الطفل من خلال البريد على العنوان المسجل.

وجود بلاغ إلكتروني وارد من وزارة الصحة.

بالنسبة السعوديين يشترط عدم تجاوز مدة تسجيل المولود 360 يوم من موعد ولادته.

أما بالنسبة للمقيمين فيشترط عدم تجاوز مدة التسجيل 30 يوم من تاريخ الميلاد.

في حالة التأخير عن المدة المحددة للتسجيل لابد من دفع الغرامة المالية المحددة في مكتب الأحوال المدنية.

مميزات التسجيل الإلكتروني

يعتبر تسجيل المواليد الجدد من خلال أبشر من الإجراءات الإلكترونية التي تتميز بعدة مزايا، منها: