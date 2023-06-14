خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة “أبشر” وخطوات تنفيذها

أوضحت منصة ابشر عبر حسابها الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن خدمة الكفالة الإلكترونية، حيث أنها تعد احدى الخدمات المقدمة للأفراد وتساعد على إتمام إجراءات الكفالة للموقوف عن طريق الإنترنت، دون الحاجة إلى الذهاب للقطاع، وخلال موقعنا سنتعرف بالتفصيل عن ما هي خدمة الكفالة الإلكتروني عبر منصة أبشر الإلكترونية؟

الحصول على الخدمة

وأوضحت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية خطوات خدمة الكفالة الإلكتروني من خلال منصة أبشر، وهذه الخطوات كالتالي:

تسجيل دخول المستفيد على منصة أبشر.

اختيار “خدماتي” ومن ثم اضغط على “خدمات”.

بعد ذلك عليك الدخول على “الخدمات العامة”.

اضغط على “خدمة الكفالة”.

ثم اضغط على “كفالة جديدة” أو اضغط على “استعراض الطلبات”.

اختر “بيانات المكفول”.

اضغط على زر “سداد”.

تأكد من المبلغ الذي قمت بدفعه.

أدخل بيانات البطاقة البنكية.

وأخيرًا عليك طباعة “الرقم المرجعي”.

أبشر خدمات

توفر منصة أبشر للمواطنين العديد من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك خدمة الكفالة الإلكترونية، وقد وضعت بعض الشروط التي يجب استيفائها من أجل إنشاء كفالة جديدة، وهذه الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

أن يكون مسجل والحساب مفعل عبر منصة أبشر.

لا يكون الشخص غير مدرج في قائمة المطلوبين “القبض عليه” أما البقية فيمكن إتمام الخدمة.

ألا يكون مسجلاً كـ مكفول في قضية سابقة في نفس القطاع المحدد.

يجب ألا تتجاوز الكفالات الفعالة مرتين، وهو الحد الأقصى لنفس القطاع المحدد.

إنشاء كفالة جديدة عبر أبشر

يجب أن يستوفي المكفول الشروط التالية حتى يتمكن من إنشاء كفالة جديدة: