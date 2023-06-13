خدمات السعودية… طريقة تفعيل حساب أبشر بدون البصمة

يحل عام 1445هجرية بعد أسابيع قليلة، والعديد من السعوديين يتساءلون عن طريقة تفعيل حساب أبشر بدون الحاجة إلى استعمال البصمة، وسأقدم لكم اليوم هذه الخطوات وبعض الخدمات التي تقدمها لكم منصة أبشر

طريقة تفعيل الحساب بدون بصمة كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لأبشر. اضغط على أيقونة أفراد. اضغط على أيقونة مستخدم جديد. قم بإضافة جميع بياناتك التي يطلبها منك الموقع، بدقة وفي مكانها الصحيح وهي: (رقم الهاتف، اسمك باللغة الإنجليزية، كلمه المرور وإعادتها، بريدك الإلكتروني وتأكيده، اللغة التي ترغب في استخدامها، رمز التحقق). عليك قراءة جميع الشروط والأحكام ثم الضغط علي خانة موافقة. ضع الرمز الذي يصل إلى هاتفك الآن، في الخانة المخصصة على الموقع. اضغط أيقونة التسجيل.

سجل جميع البيانات المطلوبة

بعد انتهاء جميع الخطوات اضغط تسجيل

والآن إليكم طريقة تفعيل الحساب من خلال البصمة، فهي من ضمن الخدمات التي تقدمها منصة أبشر، وخطوات تفعيل هذه الخدمة كالتالي:

ادخل موقع أبشر الرسمي. اضغط على كلمة أفراد. اضغط على خانة تفعيل، من خلال أجهزة الخدمة الذاتية. حدد موقع الجهاز الذي تتمكن من الوصول إليه. توجه إلى هذا الجهاز وضع إبهامك كاملا، في المكان المخصص للبصمة على الجهاز. اضغط على خانة موافقة على الشروط والأحكام. سجل رقم الهاتف الخاص بك. عد مرة أخرى إلى منصة أبشر على الهاتف. ادخل الرمز الذي يصلك.

اختر الاستعلام عن البصمة واتبع الخطوات المطلوبة بعد ذلك

بعد انتهاء جميع الخطوات المطلوبة، هكذا تكون تمكنت من التسجيل في نظام أبشر عبر البصمة.

الخدمات وطرق التواصل

هناك العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها منصة أبشر ومنها:

التقديم والحصول على كافة التأشيرات. التقديم على طلب زيارة. إمكانية الاستعلام عن الوافدين، والعمالة وأوقات وصولهم. تمكنك من معرفة المخالفات المرورية الخاصة بك. تستطيع من خلال منصة أبشر، تجديد الرخصة من المرور. حجز موعد لعمل تجديد جواز السفر. السؤال عن التأمين الصحي. خدمات لحجز المواعيد. إضافة سائق جديد للمركبة.

طرق التواصل مع منصة أبشر هي كالتالي: