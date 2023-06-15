خاصية سرية في واتساب تحميك من التعرض للتجسس والمراقبة| كيفية تفعيلها

كشفت بعض التقارير التقنية عن وجود خاصية سرية في واتساب تحميك من التعرض للتجسس والمراقبة، وخاصةً بعد انتشار العديد من التطبيقات التي تقوم بتهكير البرامج والهواتف الذكية، لذا فكما هو معهود عن واتساب أنها تعمل دائمًا على توفير الأمن والخصوصية للمًستخدِمين، وقامت بتوفير ميزة الحماية من التعرض والتجسس لجميع المُستخدِمين للتطبيق الخاص بها.

خاصية تحميك من التعرض للتجسس

يمكن تفعيل الخاصية التي تمنع من التهكير والتجسس والمراقبة باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى تطبيق الواتساب على الهاتف الخاص بك.

قم بالضغط على الثلاث نقاط المتواجدة في أعلى يسار التطبيق.

قم بالنقر على قائمة الإعدادات.

قم بتحديد خيار account.

قم بتحديد Two steps verification.

ثم عليك تحديد خيار التشغيل من Enable or turn on.

قم بكتابة رمز السر الذي يتكون من 6 أرقام وحروف، ثم النقر فوق أيقونة Next.

قم بإدخال رمز السر مرة أخرى للتأكيد عليه ثم اضغط زر Next.

عليك كتابة البريد الإلكتروني الذي تمتلكه، حتى يتم استعادة كلمة المرور من خلاله في حالة فقدانها.

قم بالضغط على أيقونة Next.

أخيرًا قم بالنقر فوق زر Save.

تحميل تطبيق واتساب على الهواتف الذكية

يتوفر الواتساب على متاجر google play, app store ويمكن تحميله باتباع الخطوات الآتية: