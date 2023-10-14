حي الفيحاء جدة.. اختيار مناسب للعيش فيه لما يقدمه من خدمات رائعة

يعدّ حي الفيحاء جدة من أهم وأشهر الأحياء السياحية حيث يحتوي على العديد من المباني العمرانية الرائعة والأماكن الترفيهية، ويتميز هذا الحي باحتوائه على العديد من العقارات المعروضة للبيع الذي تناسب جميع الأذواق وتتميز بالرقي والجمال، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من المرافق الأخرى الذي تسهل العيش في هذا المكان، وسنتحدث عنها في الفقرات التالية.

مصدر الصورة: لقطة شاشة من قناة يوتوب اسمها مقصود تارم - Maqsoud Tarim لحي الفيحاء جدة وتم التعديل عليها

موقع حي الفيحاء جدة

يقع حي الفيحاء في جَنُوب مدينة جُدّة ويتميز بموقعه حيث يقع بالقرب من أجمل شواطئ البحر الأحمر مما يمنحه إطلالة رائعة، وكما ذكرنا من قبل فهي تحتوي على العديد من العقارات المعروضة للبيع سواء فلل أو شقق للبيع، وجميعها على مستوى الذوق الرفيع.

أهم الخِدْمَات التي يقدمها الحي

يوجد في حي الفيحاء جدة العديد من الخِدْمَات والمرافق الهامة التي تضمن لسكان الحي تلبية كافة احتياجاتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة الحي، وسنذكرها في النقاط التالية:

المرافق الطبية مثل المستشفيات

المجمعات الطبية

المؤسسات التعليمية المختلفة، بما في ذلك المدارس ودور الحضانة

المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم الشهيرة.

المولات وأماكن التسوق، بما في ذلك المراكز التجارية ومَحَالّ السوبر ماركت.

المراكز المالية بما في ذلك البنوك والمصارف.

المعالم التاريخية ذات القيمة الكبيرة.

مكتب الجمارك.

مكتب خيركم في حي الفيحاء .

. مركز الشرفية المطار القديم.

مركز الهيئة العامة للأوقاف بجدة.

قوة طوارئ جُدّة.

أشهر المطاعم في هذا الحي

يحتوي هذا الحي على العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم أكفأ الخِدْمَات وأجود الوجبات والمشروبات، ومن أهمها:

مطعم ستيك هاوس

مطعم بياتو

مطعم بيت البليلة

مطاعم ومطابخ مذاق السدة

مطعم أرنوسو فرايز

مقهى مربع الفيحاء

كافيه كبينق كب

كافيه فور كلرز

ليدز قاردن كافيه للسيدات

كوفا سيجنتشر كافية

أشهر الأماكن الترفيهية

يوجد في حي الفيحاء جدة أشهر أماكن التسوق في جُدّة سواء المولات أو المتاجر، بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية التي يضمها مثل المتنزهات والحدائق وغيرها من مراكز الترفيه، ومنها:

حديقة الفيحاء

حديقة الرحمطة

شيكي مانكيز

ممشى الفيحاء

ملعب جوهرة الفيحاء

أماكن التسوق في الحي

يوجد في الحي العديد من أماكن التسوق الذي توفر لسكان هذا الحي احتياجاتهم، ومنها ما يلي:

مول الأندلس

السلام مول

كنانة مول

مركز ميني سو للتسوق

مركز ركن الفيحاء للتسوق

أهم الفنادق في الحي

يوجد في هذا الحي مجموعة مختلفة من الفنادق ذات المستويات المتعددة، مما يضمن حصول السائح والزوار على وحدات فندقية مميزة بغض النظر عن الميزانية المحددة لإقامتهم، ومن أهمها:

فندق الأندلس مول بجدة

فندق لاتين للأجنحة الفندقية

فندق شايا الفيحاء

فندق فيدا جُدّة

وفي نهاية المقال وضحنا لكم أهم المعلومات عن حي الفيحاء جدة الذي يعدّ من أشهر الأحياء التي تتميز بالرقي والفخامة وتوفر كافة الخِدْمَات والمرافق العامة، ولن تحتاج للبحث خارج الحي عن احتياجاتك، فكل شيء متوفر في الحي، فهو مكان مناسب للإقامة والاستمتاع بالرقي والهدوء.