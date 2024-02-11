حماية بياناتك: كيفية عمل نسخة احتياطية لجهاز iPhone باستخدام تطبيق أجهزة Apple على Windows
يعد حفظ بياناتك على هاتف iPhone أمرًا بالغ الأهمية، خاصةً مع ازدياد اعتمادنا على هواتفنا في حياتنا اليومية، لحماية ذكرياتك وبياناتك من أي مخاطر، من المهم عمل نسخة احتياطية من هاتفك بشكل منتظم، يقدم لك تطبيق أجهزة Apple على Windows طريقة سهلة ومباشرة لعمل نسخة احتياطية من iPhone الخاص بك على جهاز الكمبيوتر.
لا تقلق من فقدان بياناتك! تأمين iPhone الخاص بك بنسخة احتياطية على جهاز Windows
يُعد جهاز iPhone رفيقًا لا غنى عنه في حياتنا اليومية، حيث يحمل الكثير من البيانات الثمينة مثل الصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال والرسائل وبيانات التطبيقات وغيرها، وفقدان هذه البيانات قد يُسبب مشكلة كبيرة، لذلك، فإن عمل نسخة احتياطية لجهاز iPhone الخاص بك هو أمر بالغ الأهمية، سواء عبر iCloud أو على جهاز الكمبيوتر.
كان إجراء نسخ احتياطي لجهاز iPhone على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows عملية معقدة تتطلب استخدام iTunes، لكن مع تطبيق Apple Devices الجديد، أصبح هذا الأمر أسهل من أي وقت مضى.
اتبع هذه الخطوات لاستخدام تطبيق أجهزة Apple لأخذ نسخة احتياطية من جهاز iPhone الخاص بك:
- افتح تطبيق أجهزة Apple على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows.
- قم بتوصيل جهاز iPhone بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB وقم بفتحه مرة واحدة.
- انتقل إلى علامة التبويب “عام” من قائمة التنقل الموجودة على اليسار.
- ثم اختر المكان الذي تريد أخذ نسخة احتياطية منه ضمن “النسخ الاحتياطية”، يمكنك اختيار “نسخ البيانات الأكثر أهمية على جهاز iPhone الخاص بك احتياطيًا إلى iCloud” أو “نسخ جميع البيانات الموجودة على جهاز iPhone الخاص بك احتياطيًا إلى هذا الكمبيوتر”.
- إذا كنت تقوم بالنسخ الاحتياطي محليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فيمكنك أيضًا تشفير النسخة الاحتياطية، التشفير يحمي كلمات المرور الخاصة بك والبيانات الشخصية الحساسة، حدد خانة الاختيار “تشفير النسخة الاحتياطية المحلية”.
- ثم قم بتعيين كلمة مرور للنسخ الاحتياطي، ستحتاج إلى إدخال كلمة المرور هذه في حالة رغبتك في استخدام النسخة الاحتياطية التي قمت بإنشائها الآن لاستعادة جهاز iPhone الخاص بك، لذا احتفظ بها في متناول يدك.
- وأخيرا، انقر فوق الزر “النسخ الاحتياطي الآن”، ستحتاج إلى إدخال رمز المرور على جهاز iPhone الخاص بك لبدء العملية.
- سيبدأ النسخ الاحتياطي، ما عليك سوى إبقاء جهاز iPhone متصلاً بالكمبيوتر حتى تكتمل العملية، وتكون جاهزًا للمضي قدمًا، يمكنك مراقبة التقدم من شريط التقدم الموجود أسفل الشاشة.
- يمكنك أخذ نسخ احتياطية متعددة لجهاز iPhone الخاص بك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واختيار النسخة الاحتياطية التي تريد استخدامها عند استعادتها، يمكنك أيضًا حذف النسخ الاحتياطية السابقة، انقر فوق الزر “إدارة النسخ الاحتياطية”.
- ستظهر النسخ الاحتياطية الخاصة بك، بالإضافة إلى تاريخ ووقت التقاطها، حدد نسخة احتياطية وانقر على زر “حذف”.
لا داعي للقلق بشأن فقدان بيانات iPhone الخاص بك بعد الآن! مع تطبيق أجهزة Apple، يمكنك بسهولة عمل نسخة احتياطية من جهازك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
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