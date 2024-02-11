يعد حفظ بياناتك على هاتف iPhone أمرًا بالغ الأهمية، خاصةً مع ازدياد اعتمادنا على هواتفنا في حياتنا اليومية، لحماية ذكرياتك وبياناتك من أي مخاطر، من المهم عمل نسخة احتياطية من هاتفك بشكل منتظم، يقدم لك تطبيق أجهزة Apple على Windows طريقة سهلة ومباشرة لعمل نسخة احتياطية من iPhone الخاص بك على جهاز الكمبيوتر.

لا تقلق من فقدان بياناتك! تأمين iPhone الخاص بك بنسخة احتياطية على جهاز Windows

يُعد جهاز iPhone رفيقًا لا غنى عنه في حياتنا اليومية، حيث يحمل الكثير من البيانات الثمينة مثل الصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال والرسائل وبيانات التطبيقات وغيرها، وفقدان هذه البيانات قد يُسبب مشكلة كبيرة، لذلك، فإن عمل نسخة احتياطية لجهاز iPhone الخاص بك هو أمر بالغ الأهمية، سواء عبر iCloud أو على جهاز الكمبيوتر.

كان إجراء نسخ احتياطي لجهاز iPhone على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows عملية معقدة تتطلب استخدام iTunes، لكن مع تطبيق Apple Devices الجديد، أصبح هذا الأمر أسهل من أي وقت مضى.

اتبع هذه الخطوات لاستخدام تطبيق أجهزة Apple لأخذ نسخة احتياطية من جهاز iPhone الخاص بك: