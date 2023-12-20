حل مشكلة بطء تحميل الملفات، شرح برنامج Free download manager للويندوز والأندرويد

يعاني الكثير من الناس من مشكلة بطء تحميل الملفات، عند تحميل الأفلام أو المسلسلات أو الملفات الكبيرة نلاحظ بطء عملية التحميل ولا يكون ذلك بسبب تعطل شبكة الإنترنت أو خلل بشكل عام في الشبكة وإنما يكون ذلك بسبب مشاكل في الموقع الذي تقوم بالتحميل منه غالبا، للأسف سيؤدي ذلك لبطء كبير في عملية التحميل حيث سيستغرق تحميل ملف واحد أو ملفين عدة ساعات.

حل مشكلة بطء تحميل الملفات:

عليك أولا القيام بالتحقق من مدى قوة اتصالك بالإنترنت، قد يكون الاتصال بالإنترنت هو المشكلة في بعض الأحيان عليك أولا أن تتحقق من فعالية الشبكة وسرعتها، عليك أيضا التحقق مما إذا كنت تحاول تحميل عدد الكبير من الملفات في وقت واحد ويؤدي ذلك أيضا إلى بطء في عملية التحميل في بعض الأحيان، إذا لم تجد أيا من الحلول السابقة فعليك بتحميل أحد البرامج التي تسرع عملية التحميل مثل البرنامج الذي سنتحدث عنه في هذا المقال.

برنامج لتحميل الملفات بسرعة:

يعتبر البرنامج Free download manager أحد أفضل برامج تحميل الملفات الموجودة على الإنترنت، يساعد هذا البرنامج في تحميل أكبر كمية ممكنة من الملفات في وقت بسيط، لن تستغرق الملفات الكبيرة الكثير من الوقت ليتم تحميلها ويمكن القيام بتحميل عدة ملفات في آن واحد بدون الحاجة إلى تعطيل بعض الملفات لتتمكن من تنزيل أخرى، يعمل البرنامج على عدة أنظمة تشغيل فيمكنك وتحميله للأندرويد ويمكنك تحميله لنظام الويندوز ونظام الماك أو أس وأيضا نظام الكالي لينكس.

كل ما عليك فعله لتحميل هذا البرنامج هو الدخول إلى الموقع المخصص من هنا، بعد تحميل البرامج عليك بتثبيته في جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذا كنت تريد استخدامه للكمبيوتر، يمكنك أيضا تحميل البرنامج من جوجل بلاي أو من الموقع المخصص للبرنامج لأجهزة اندرويد.

بعد تحميل البرنامج بنجاح على هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك ستلاحظ وجود خانة مخصصة لطباعة الرابط المخصص للملف الذي تريد تحميله، يمكنك تحميل أي نوع من الملفات ترغب به سواء ملفات وسائط أو أي نوع من الملفات الأخرى الكبيرة، يوضح لك البرنامج سير عملية التحميل ويوضح لك كمية البيانات التي تم تحميلها والسرعة التي تتم بها العملية بالإضافة إلى الزمن المتوقع لإتمام عملية التحميل بشكل كامل.

أصبح البرنامج بفضل التحديثات الأخيرة التي أضيفت إليه أسرع وأكثر أمانا مما كان عليه في السابق، يمكنك البرنامج من تحويل الفيديوهات من مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المواقع الأخرى مثل يوتيوب وغيره، أصبح البرنامج يدعم تقنية البروكسي، أضاف المطورون تصميم سهل وديناميكي لواجهة التطبيق مؤخراً.

يتيح البرنامج عدد اللغات منها الإنجليزية والإسبانية والألمانية والفرنسية والبرتغالية والألمانية والإيطالية والتركية.

لتحميل عدة ملفات مع بعضها بسعة تبلغ 5 جيجا بايت قد تستغرق عملية التحميل من 30 إلى 45 دقيقة فقط، لن تضطر للانتظار لفترات طويلة حتى تتم عملية التحميل الخاصة بك.

المنصات التي تمكنك من تحميل البرنامج وتشغيله: