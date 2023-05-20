حقيقة تأخير موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023 والوزارة ترد

بتعاون بين صندوق التنمية العقارية وبين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، تم انطلاق برنامج الدعم السكني، الذي يعمل على دعم كل الفئات والأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالبرنامج شهريًا، ويأتي ذلك في إطار وضوء رؤية المملكة لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، ومنها السكن الخاص، ويتساءل البعض عن موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023 وحقيقة تأخيره.

ما هو الدعم السكني؟

الدعم السكني عبارة عن مبلغ من المال تقدمه وزارة الإسكان في السعودية للأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط معينة، ويودع الدعم في حساباتهم شهريا في 24 من كل شهر ميلادي، ولكن هذا الأمر قد يتغير في بعض الأحيان إذا صادق التاريخ مع إجازة أو عطلة رسمية كذلك.

موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023

وبخصوص موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023 وحقيقة تأخيره، فقد قالت وزارة الإسكان أنه تقرر أن يتم صرفه في يوم 24 مايو المقبل، والذي يتوافق مع يوم الأربعاء 4-11-1444 هجريا، ومن الجدير بالذكر أن موعد الدعم قد يتغير أحيانًا إذا صادف تاريخه عطلة أو إجازة رسمية.

وعليكم السلام، يتم ايداع الدعم السكني في يوم 24 من كل شهر ميلادي وفي حال لم يتم ايداع الدعم في مده اقصاها 3 ايام عمل من تاريخ 24، نأمل التواصل معنا لنتمكن من مساعدتك. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) September 23, 2021

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني 1444

انقر على رابط منصة سكني.

سجل الدخول باسم المستخدم وكذلك كلمة المرور.

اضغط على أيقونة تسجيل.

سوف تنتقل إلى الصفحة الرئيسية فانقر على أيقونة “الدفعات المالية”.

سوف يظهر لك قيمة الدعم المستحق للمتقدم وكذلك كل البيانات الخاصة بالدعم.

كيفية التسجيل في الدعم السكني 1444