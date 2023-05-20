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حقيقة تأخير موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023 والوزارة ترد

حمادة حسن

بتعاون بين صندوق التنمية العقارية وبين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، تم انطلاق برنامج الدعم السكني، الذي يعمل على دعم كل الفئات والأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالبرنامج شهريًا، ويأتي ذلك في إطار وضوء رؤية المملكة لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، ومنها السكن الخاص، ويتساءل البعض عن موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023 وحقيقة تأخيره.

موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023

ما هو الدعم السكني؟

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الصندوق العقاري يودع الدعم السكني لهذا الشهر في حسابات المستفيدين

الدعم السكني عبارة عن مبلغ من المال تقدمه وزارة الإسكان في السعودية للأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط معينة، ويودع الدعم في حساباتهم شهريا في 24 من كل شهر ميلادي، ولكن هذا الأمر قد يتغير في بعض الأحيان إذا صادق التاريخ مع إجازة أو عطلة رسمية كذلك.

موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023
موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023

موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023

وبخصوص موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023 وحقيقة تأخيره، فقد قالت وزارة الإسكان أنه تقرر أن يتم صرفه في يوم 24 مايو المقبل، والذي يتوافق مع يوم الأربعاء 4-11-1444 هجريا، ومن الجدير بالذكر أن موعد الدعم قد يتغير أحيانًا إذا صادف تاريخه عطلة أو إجازة رسمية.

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني 1444

  • انقر على رابط منصة سكني.
  • سجل الدخول باسم المستخدم وكذلك كلمة المرور.
  • اضغط على أيقونة تسجيل.
  • سوف تنتقل إلى الصفحة الرئيسية فانقر على أيقونة “الدفعات المالية”.
  • سوف يظهر لك قيمة الدعم المستحق للمتقدم وكذلك كل البيانات الخاصة بالدعم.

  • الدعم السكني شهر مايو 2023
موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023
موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023
موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023
موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023
موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023
موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023
موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023
موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023
موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023
موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023
موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023
موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023
موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023
موعد صرف الدعم السكني شهر مايو 2023

كيفية التسجيل في الدعم السكني 1444

  • اذهب إلى منصة سكني.
  • اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
  • بعد ذلك حدد الموافقة على كل الشروط والأحكام الخاصة بوزارة الإسكان.
  • اضغط على خيار أنا لست روبوت.
  • ادخل البيانات الشخصية المطلوبة منك في أماكنها الصحيحة.
  • أخيرًا اضغط على خيار “تسجيل”.
  • استكمل الخطوات وانقر على “إرسال الطلب”.
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حمادة حسن

أنا كاتب صحفي، وخريج إعلام، وأمتلك 12 سنة من الخبرة، أهوى التدوين، والموسيقى.

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