حقيقة انقطاع حساب المواطن عن مستفيدي الضمان
برنامج حساب المواطن يهدف إلى دعم الأسر السعودية ماليًا ومد يد العون لهم ولكن يوجد تساؤلات كثيرة حول انقطاع دعم البرنامج للمستفيدين وصرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقيقة الأمر، تابعنا.
برنامج حساب المواطن
صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن حساب المواطن لن ينقطع عن مستفيدي الضمان الاجتماعي وأن البرنامج سيستمر في دعم المواطنين ماديًا ومساندتهم وفقًا للشروط المُعلن عنها وأشارت إلى أن البرنامج يدعم الأسر المُستحقة بشكل عادل.
حل مشكلة عدم صرف حساب المواطن
اتبع هذه الخطوات البسيطة لتتمكن من حل مشكلة عدم صرف الدعم كما يلي:
- التوجه إلى حساب المواطن.
- قم بتحديد نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”.
- حدد نوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة”.
- يجب تقديم معلومات عن المشكلة وذكر رقم الطلب الذي تم رفضه، وتاريخ الرفض، وسبب الرفض.
- البرنامج سيتحقق من الطلب وإن وجد خطأ فسيتم معالجة الدفعة بشكل سريع.