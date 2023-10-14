برنامج حساب المواطن يهدف إلى دعم الأسر السعودية ماليًا ومد يد العون لهم ولكن يوجد تساؤلات كثيرة حول انقطاع دعم البرنامج للمستفيدين وصرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقيقة الأمر، تابعنا.

حقيقة انقطاع حساب المواطن عن مستفيدي الضمان

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن حساب المواطن لن ينقطع عن مستفيدي الضمان الاجتماعي وأن البرنامج سيستمر في دعم المواطنين ماديًا ومساندتهم وفقًا للشروط المُعلن عنها وأشارت إلى أن البرنامج يدعم الأسر المُستحقة بشكل عادل.

حل مشكلة عدم صرف حساب المواطن